Galatasaray'ın 4-0'lık galibiyeti sonrası dikkat çeken yorum! "Karabasan gibi çöktüler, United karşısında favori"

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik Manchester United maçı öncesi sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 4-0'lık galibiyeti ile sonuçlanırken spor yazarları karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İŞTE YAZARLARIN GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI DEĞERLENDİRMESİ



"UNITED KARŞISINDA FAVORİ" (SERKAN KORKMAZ / FOTOMAÇ) "Icardi, Mertens, Zaha... Sarı kırmızılılar kâğıt üstünde dehşet saçan, sahadaysa nefes aldırmayan forvet hattıyla dün akşamki maçı rahat kazandı. Alanya karşısındaki Galatasaray'ı izleyince iyice emin oldum ki; Kerem Zaha'yı kesemez. Dünkü gollerinin ardından Mertens'i de yoruldukça keser gibi duruyor. Okan Hoca'nın çarşamba günlü on birinde en çok merak ettiğim şey Mertens'in olup olmayacağı. United maçı öncesi Alanya karşısında "ne olursa olsun bu maçı alacağız" inancı başlama vuruşundan itibaren hakimdi. Abdülkerim sakatlığı nedeniyle oynamadı ama United karşısında forma giyecektir. Esas endişe verici olan Davinson'un sakatlanarak çıkması oldu. Umarım Şampiyonlar Ligindeki kritik maçta sahadaki yerini alır. Sezonun en önemli maçlarından birinin arifesinde farklı kazanan Cimbom, çarşamba günü tribüne geleceklerin hevesini iyice kabarttı. United karşısına maçın favorisi olarak çıkmak az buz iş değil..."

"GÜLE OYNAYA KAZANDI" (ÖMER ÜRÜNDÜL / SABAH) "Galatasaray Alanya karşısında güle oynaya farklı bir skorla 3 puanı aldı. Galatasaray maça beklendiği gibi iç sahadaki alışılmış önde baskıyla başladı. Buna karşılık Alanyaspor alan daraltan bir savunma kurgusu uyguluyordu. Ancak kazandıkları topları anında kaybetmeleri, aut atışlarını kullanırken riskli paslarla çıkmak istemeleri Galatasaray'a karşı adeta intihar etmek demekti. Çok büyük baskı altında kaldılar. Galatasaray zaten ilk devrede 2 gol ile işi bitirdi. 2. yarıda aynı baskı devam etti. Arka arkaya tehlikeler yarattılar ve 2 gol daha buldular. Galatasaray genç takımıyla idman maçı yapsa bu kadar rahat oynayamazdı."

"SADECE GALATASARAY OYNADI" (LEVENT TÜZEMEN / SABAH) "Milli takım arası Galatasaray'a fazlasıyla yaramış. Teknik direktör Okan Buruk, kendi ayarlarına dönmüş, çok maç oynayan Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı'yı dinlendirip bir hayli kilo veren Tanguy Ndombele'yi ilk 11'e koydu. Ziyech&Tete kulübede otururken Barış Alper sağ kanatta görev yaptı. Ama en önemlisi Galatasaray'ın 10 numarası, gülen yüzü, arkadaşlarına sürekli enerji veren Mertens geri döndü. İcardi iyileşti, golle yeniden tanıştı, 2 asist yaptı. Mertens, iki mükemmel gol atarken İcardi'ye de asist yaptı. Sahada sadece Galatasaray oynadı."

"EN KOLAY TAKIMLA OYNADI" (İLKER YAĞCIOĞLU) "Manchester United maçından önce oynayabileceği en kolay takımla oynadı. Alanyaspor takımı gerçekten çok kötü. Galatasaray bu haftayı BAY geçseydi, Okan Hoca, 'evliler ve bekarlar ayrılın bir maç yapalım' deseydi daha kıran kırana bir karşılaşma olurdu."