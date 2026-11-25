UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray 5. hafta mücadelesinde sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılırken karşılaşmanın tek golü oyuna sonradan giren Deniz Gül'den geldi.
Milli golcü 77. dakikada topu ağlara gönderirken puanını 9'a çıkardı ve 13. sıraya yükseldi.
Sarı-Kırmızılılar'ın bu tarihi galibiyeti sonrası spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Galatasaray, bu sezon Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor. Okan Buruk, satranca benzeyen maçta ayağa pas organizasyonunun mimarı Emery'yi şah mat etti. Galatasaraylı oyuncular müthiş savaştılar, hep kazanma coşkusu ile oynadılar. Birbirlerine müthiş yardım ettiler. RAMS Park'taki seyirci de destek ateşini yakınca sahada şahlanan bir Galatasaray izledik. Okan Buruk'un şah matında en önemli silahı Deniz Gül oldu. Benim de eleştirdiğim Deniz, burnunun kırılması pahasına attığı kafa golü ile Galatasaray'a maçı kazandırırken büyük alkış aldı." [Sabah]
"Büyük oyun, büyük mücadele... Sarı-kırmızılı bütün futbolcular kendilerini parçalarcasına maçı kazanmak için resmen savaştılar. Singo aman sakatlanmasın. Okan Buruk’un elini müthiş rahatlatıyor. Batrakov bilhassa ilk yarı fazla hücumda görünmese de, bütün rakip ataklarda orta sahada resmen savaştı. Çok top kesti ve sert oynayan rakip futbolcular karşısında resmen dayak yedi. Lesley’i biz oynamadığı için eleştiriyoruz. Nasıl bir futbolcu olduğunu bilmiyoruz. Dün maçın sonlarında oyuna girdi ve resmen hayran kaldım. Ayaklarını, vücudunu mükemmel kullanıyor. Artık hocasının kendisine daha fazla şans vermesi lazım. Son sözüm de Deniz’e... Bu çocuk gol atamadığı için stres altındaydı. İyi mücadele ediyor, rakiple boğuşuyor ama bir türlü fileleri havalandıramıyordu. Dün geceki o golden sonra eminim Deniz’in futbol çıtası iki basamak daha yukarı çıkacak." [Milliyet]
"Tribünde coşku ve destek. Saha içinde kontrol ve disiplin. Şampiyonlar Ligi’nin belki de en az şutla oynanan maçına tanık olduk. Ev sahibi Galatasaray da Aston Villa da sanki beraberliğe razı bir oyun sergilediler. Ama hayır… Okan Buruk rakibine karşı jokeri soktu sahaya (Dk.62/ Deniz)… Şutsuz akşamın golü de şutla değil, kornerin devamında kalabalık kale ağzında Deniz’in kafa vuruşuyla geldi. Cin gibi akıllı bir tercihle topu yere yönlendirmişti joker… Savunmada birinin ayağına çarparak Suzuki’yi ve arkadaşlarını şoka uğratan top Galatasaray’ın hak ettiği ödülün simgesi oldu. Burnu da kanadı golcünün. Geçmiş olsun. Okan Hoca’nın jokeri Deniz’in soyadı GÜL. Dünkü adı “GOL” oldu. Hepsini kutluyoruz… Haydi, darısı tüm Avrupa temsilcilerimizin başına."
"Maç boyunca çok istedik, çok aradık ve sonunda fileleri havalandırdık be! Sonunda beklediğimiz gol geldi. Deniz Gül goooool! Bravo Deniz sana! Bu Aston Villa'ya gününü göstermemiz gerekiyordu. Galatasaray'ın 'gül'ü Deniz Gül golü attı. Ne kadar güzel bir gol! Gül gibi bir gol attı Deniz Gül! Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3! Şampiyonlar Ligi'nde seri yakalamak çok yakıştı Galatasaray'a! 9 puana ulaştık. Daha ne olsun! 24 hesapları yapıyorduk, şimdi kağıt kalem elimizde, 16 hesapları yapalım biz! Bravo Okan Buruk! Tebrikler Galatasaray!" [Fotomaç]
"Galatasaray son derece temkinli, telaşsız kontrollü ön alan baskılı ama bir o kadar da dikkatliydi. Savunmayı kalabalık tutarak rakibe boş olan bırakmadı. Taktik disiplini yüksek Aston Villa geriden pas oyunu ile çıkarken zaman zaman savunma arkasına uzun toplarla pozisyon aradı. İlk yarıda pozisyon yok ama tam bir strateji ve taktik savaşı vardı. Deniz'i oyuna alıp Barış'ı sola çektikten sonra topu ön bölgeye daha kaliteli taşımaya başlayınca gol çabaları yükseldi ve Deniz ile gol geldi. Galatasaray ikinci yarıda mücadele yüksek tempo ve güçlü oyunla hakem Daniel Siebert'i de yenerek muhteşem bir galibiyet aldı. Yine yeni bir tarih yazdı. Helal olsun..." [Fotomaç]