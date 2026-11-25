"BÜYÜK OYUN, BÜYÜK MÜCADELE" [OSMAN ŞENHER]

"Büyük oyun, büyük mücadele... Sarı-kırmızılı bütün futbolcular kendilerini parçalarcasına maçı kazanmak için resmen savaştılar. Singo aman sakatlanmasın. Okan Buruk’un elini müthiş rahatlatıyor. Batrakov bilhassa ilk yarı fazla hücumda görünmese de, bütün rakip ataklarda orta sahada resmen savaştı. Çok top kesti ve sert oynayan rakip futbolcular karşısında resmen dayak yedi. Lesley’i biz oynamadığı için eleştiriyoruz. Nasıl bir futbolcu olduğunu bilmiyoruz. Dün maçın sonlarında oyuna girdi ve resmen hayran kaldım. Ayaklarını, vücudunu mükemmel kullanıyor. Artık hocasının kendisine daha fazla şans vermesi lazım. Son sözüm de Deniz’e... Bu çocuk gol atamadığı için stres altındaydı. İyi mücadele ediyor, rakiple boğuşuyor ama bir türlü fileleri havalandıramıyordu. Dün geceki o golden sonra eminim Deniz’in futbol çıtası iki basamak daha yukarı çıkacak." [Milliyet]