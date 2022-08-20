Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder'den Ronaldo'ya mesaj!

Dünya futbolunun süper starı Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılmayı kafasına koymuş durumda... İngiliz ekibinde mutsuz olan Portekizli yıldız henüz herhangi bir takımla anlaşmazken, yüksek maaşı kulüplerin onu istememesine neden olurken, Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, Ronaldo'ya mesaj gönderdi.

KRİZ SÜRÜYOR

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi potasına giremeyen Manchester United'da Cristiano Ronaldo takımdan ayrılma kararı almıştı. Portekizli futbolcunun Devler Ligi takımları tarafından istenmemesi, maaşının da yüksek olması nedeniyle transferi bir türlü gerçekleşmedi. Cristiano Ronaldo, Manchester United'da sezon başı kampına geç katılmasının ardından geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçta yedek kulübesinde yer aldı.

STADI TERK ETMİŞTİ!

Premier Lig devi Manchester United'ın 1-1 berabere kaldığı Rayo Vallecano hazırlık maçında ilk 11'de maça başlayan Cristiano Ronaldo daha maç bitmeden olay bir harekete imza atmıştı. Maçın devre arasında oyundan alınan Portekizli dünya yıldızı daha maç bitmeden stattan ayrıldı. Ronaldo'nun stattan ayrılışı İngiltere'de büyük ses getirmişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medya aracılığıyla medyada çıkan haberlere eleştiri getirdi. Instagram hesabından yapılan bir transfer paylaşımına yorum yazan 37 yaşındaki yıldız, "Medya yalan söylüyor. Tüm gerçekleri birkaç hafta içinde vereceğim röportajın ardından göreceksiniz. Son birkaç ayda benim hakkımda yazılan 100 haberden yalnızca 5'i doğrudur." ifadelerini kullandı.

SNEIJDER'DEN RONALDO'YA MESAJ

Galatasaray'ın ve dünya futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan Wesley Sneijder, Ronaldo'ya medya konusunda uyarı ve destek geldi. Hollandalı yıldız, "Bunu ben de yaşadım. 100 içerikten birisi doğru oluyordu. Ancak herkes bu tür içerikleri çok daha ilgi çekici buluyor ve onlar hakkında konuşuyor. Ona tavsiyem susması ve ayaklarını konuşturması olur. Kariyeri ortada." ifadelerini kullandı.