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Galatasaray'ın eski yıldızı Sofiane Feghouli'nin yeni adresi herkesi şaşırttı!

25.11.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski oyuncusu Sofiane Feghouli, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. 6 aydır futbola uzak olan Cezayirli oyuncuyla ilgili son kararı Şenol Güneş verecek.

Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen ve Sarı-Kırmızılı formayla birçok şampiyonluk yaşayan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Galatasaray'dan gönderilirken henüz kendisine bir takım bulamamıştı.

İsmi birçok kulüple anılsa da henüz resmi bir kulüp bulamayan Feghouli için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

EZELİ RAKİBE GİDİYOR!

EZELİ RAKİBE GİDİYOR!

Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine takım bulamayan Sofiane Feghouli, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a teklif edildiği iddia edildi.

KARAR GÜNEŞ'İN

KARAR GÜNEŞ'İN

Cezayirli oyuncu ile ilgili son kararı, teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği öğrenildi.

"BEŞİKTAŞ'A SORMAK DAHA DOĞRU OLABİLİR"

"BEŞİKTAŞ'A SORMAK DAHA DOĞRU OLABİLİR"

Beşiktaş'a tranfer olacağı iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Sofiane Feghouli, "Bilmiyorum. Bu soruyu doğrudan Beşiktaşlı yetkililere sormak daha doğru olabilir." açıklamasında bulundu.

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