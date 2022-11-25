Galatasaray'ın eski yıldızı Sofiane Feghouli'nin yeni adresi herkesi şaşırttı!

Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen ve Sarı-Kırmızılı formayla birçok şampiyonluk yaşayan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Galatasaray'dan gönderilirken henüz kendisine bir takım bulamamıştı.
İsmi birçok kulüple anılsa da henüz resmi bir kulüp bulamayan Feghouli için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine takım bulamayan Sofiane Feghouli, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a teklif edildiği iddia edildi.
Cezayirli oyuncu ile ilgili son kararı, teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği öğrenildi.
Beşiktaş'a tranfer olacağı iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Sofiane Feghouli, "Bilmiyorum. Bu soruyu doğrudan Beşiktaşlı yetkililere sormak daha doğru olabilir." açıklamasında bulundu.