SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Nihat Kahveci sevinçten çılgına döndü! "İstanbul sınırları içinde sana galibiyet yok"

Galatasaray'ın Liverpool galibiyetinin yankıları sürerken ünlü yorumcu Nihat Kahveci mücadelenin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Nihat Kahveci sevinçten çılgına döndü! "İstanbul sınırları içinde sana galibiyet yok"
Berker İşleyen

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Liverpool karşısında aldığı 1-0'lık tarihi Liverpool galibiyeti sonrası karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Kahveci yaptığı değerlendirmede “Liverpool, İstanbul sınırları içinde sana galibiyet yok herhangi bir Türk takımına karşı." ifadelerini kullandı.

İŞTE O SÖZLER...

Canlı Skor

"KİMSE BANA DEMESİN"

Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Nihat Kahveci sevinçten çılgına döndü! "İstanbul sınırları içinde sana galibiyet yok" G1

"Son dönemlerdeki en mutlu maç sonu. Galatasaray da Avrupa'daki güzel maçlarına ara vermişti. Bana demesinler, 'Bugün Salah oynamadı'. Adamların değeri, 1 milyar Euro. Bana kimse 'Yedekle geldi, Chelsea'yi düşündü' falan demesin."

"HELAL OLSUN" 

Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Nihat Kahveci sevinçten çılgına döndü! "İstanbul sınırları içinde sana galibiyet yok" G2

"Tek kelimeyle helal olsun. Bazı maçlar vardır, son dakikaya kadar acı çekersin, mücadele edersin, koşman gerekir, duvar örmen gerekir, terinin son damlasına kadar sahada bırakman gerekir. Galatasaraylı futbolcuları, teknik heyeti, başkanını, yönetimini, stattaki dakika 1, dakika 100 susmayan taraftarını, bütün Galatasaray camiasını, tüm Türk futbol severlerini tebrik ediyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum."

"İSTANBUL'DA SANA GALİBİYET YOK" 

Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Nihat Kahveci sevinçten çılgına döndü! "İstanbul sınırları içinde sana galibiyet yok" G3

"Liverpool, herhangi bir Türk takımına karşı İstanbul sınırları içinde sana galibiyet yok. İstersen 500 harca, istersen 1 milyar Euro harca, istersen 2 milyar Euro harca. Yine yendik. Muhteşem oldu. Frankfurt maçından sonraki üzüntümüz de geçti."

"SANE, BÖYLE BİR GALİBİYETTEN SONRA KONUŞAMAZ" 

Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Nihat Kahveci sevinçten çılgına döndü! "İstanbul sınırları içinde sana galibiyet yok" G4

"Böyle bir galibiyetten sonra kimse konuşamaz. Kulübede Messi ile Cristiano Ronaldo olsun, 'Hocam beni niye oyuna almadı?' diyemez. O yüzden Leroy Sane de diyemez. Eğer derse sıkıntı yaşar. Öyle bir şey de demez."

"SINGO GERÇEKTEN MAKİNE" 

Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Nihat Kahveci sevinçten çılgına döndü! "İstanbul sınırları içinde sana galibiyet yok" G5

"Bir makine var, gerçekten makine! Kusursuz oynadı sağ bekte, Singo! Muhteşem bir oyuncu. Jakobs, 'Salah falan fark etmez, Frimpong çabuksun falan fark etmez' dedi. Çizgide kalecilik bile yapıyor, topu çıkarıyor. Davinson Sanchez, bütün topların önüne duvar gibi atlıyor, Abdülkerim Bardakcı da aynı."

Anahtar Kelimeler:
Liverpool Nihat Kahveci son dakika galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.