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Galatasaray'ın gündemindeki yıldız, milli maçta şov yaptı! Leandro Paredes'in attığı gol ağızları açık bıraktı...

19.06.2023 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'na çevrildi. Bu döneme kadar transferlerini gerçekleştirmeyi hedefleyen sarı - kırmızılıların gündemine Juventus ile sözleşmesi sona eren Leandro Paredes gelmişti. Arjantinli futbolcu, milli takımının Endonezya ile oynadığı maça damgasını vurdu. İşte detaylar...

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile girdiği yarıştan galip ayrılarak Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemişti. Tarihinde 23. kez bu zaferi yaşayan sarı - kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan önce transfere odaklanmıştı.

Orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı - kırmızılıların gündemine Juventus ile sözleşmesi sona eren Leandro Paredes gelmişti.

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Galatasaray; oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürmeye devam ederken, bu sırada Paredes de Arjantin Milli Takım kampında yer aldı.

Endonezya ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de çıkan Paredes, karşılaşmanın 38. dakikasında mükemmel bir gole imza attı.

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28 yaşındaki futbolcu, kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıkta buluştuğu topa yaptığı vuruşla ceza sahası dışından ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Paredes'in attığı gol, sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

İŞTE PAREDES'İN GOLÜ

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