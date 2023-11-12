Galatasaray'ın Hatayspor yenilgisinin faturasını Okan Buruk'a kestiler! "Akıl tutulması yaşıyor"

"YALAN RÜZGARI HÜCUMLAR" Erman Toroğlu / Sabah

"G.Saray ve F.Bahçe için 'seri, seri' dediler. Birincisi bitirdi, dün akşam ikincisi de bitirdi. Maça G.Saray tempolu başlar gibi göründü ama Hatay da aynı şekilde karşılık verdi. Ondan sonra da maç özellikle ikinci yarı G.Saray açısından iyi geçmedi. Hücum ediyor göründüler ama yalan rüzgârıydı. Hakem çok fazla oyuna tesir etmedi. Ama oyunun içine fazla girdi, futbolcuların görüş alanını kapattı. İyi bir kumaş değil, babadan oğula hakemlerden... Babası da hakemdi, Selami Şimşek, şimdi de oğlu Bahattin Şimşek. Türkiye'de hakemlik böyle bir şey işte, padişahlık gibi."