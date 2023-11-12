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Galatasaray'ın Hatayspor yenilgisinin faturasını Okan Buruk'a kestiler! "Akıl tutulması yaşıyor"

12.11.2023 12:01 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 2-1 mağlup olurken, spor yazarları karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 12. hafta mücadeleleri ile sürdü. Deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar'da maçın ardından taraftarlar oynanan oyuna tepki gösterirken, spor yazarları da karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Yenilginin faturası Okan Buruk'a kesilirken, usta isim Buruk için "Akıl tutulması yaşıyor" ifadelerini kullandı.


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"YALAN RÜZGARI HÜCUMLAR" Erman Toroğlu / Sabah

"YALAN RÜZGARI HÜCUMLAR" Erman Toroğlu / Sabah

"G.Saray ve F.Bahçe için 'seri, seri' dediler. Birincisi bitirdi, dün akşam ikincisi de bitirdi. Maça G.Saray tempolu başlar gibi göründü ama Hatay da aynı şekilde karşılık verdi. Ondan sonra da maç özellikle ikinci yarı G.Saray açısından iyi geçmedi. Hücum ediyor göründüler ama yalan rüzgârıydı. Hakem çok fazla oyuna tesir etmedi. Ama oyunun içine fazla girdi, futbolcuların görüş alanını kapattı. İyi bir kumaş değil, babadan oğula hakemlerden... Babası da hakemdi, Selami Şimşek, şimdi de oğlu Bahattin Şimşek. Türkiye'de hakemlik böyle bir şey işte, padişahlık gibi." 

"O ÖZELLİKLERE SAHİP DEĞİL" Mehmet Özdilek

"O ÖZELLİKLERE SAHİP DEĞİL" Mehmet Özdilek

"Kerem'in oynadığı pozisyonda oynayan bir oyuncudan ne beklersin? Ara pas beklersin, şut beklersin, takımı oynatmayı beklersin. Kerem Aktürkoğlu bu özelliklere sahip oyuncu değil. Süratli, çabuk ve alan bulduğunda da hızlı ilerleyen bir adam. Kanatta daha etkili oluyor."

"OKAN BURUK'U ANLAMADIM" Uğur Meleke / Hürriyet

"OKAN BURUK'U ANLAMADIM" Uğur Meleke / Hürriyet

"Galatasaray son 21 günde 6 müsabakaya çıktı, bunların ikisi Bayern’le, birisi Beşiktaş’laydı; ikisi de Rize ve Hatay deplasmanlarıydı. Üstelik Okan Buruk bu 6 maçlık sert süreçte kadrosunu çok döndürmedi, ana iskeletini üç günde bir sürekli oynatmayı tercih etti. Ve Mersin’de belki fiziksel, belki mental yorgunluklar göze çarptı. Ben Okan Buruk’un 24 yaş ortalamalı dinamik Hatayspor’a karşı neden Mertens, Bakambu gibi oyuncularını daha erken sahaya sürmediğini anlamadım doğrusu." 

"OKAN BURUK SORGULAMALI" Ömer Üründül / Sabah

"OKAN BURUK SORGULAMALI" Ömer Üründül / Sabah

"Okan Buruk, herhalde şansına çok güveniyor ki gereksiz maceralara atılmaktan çekinmiyor. Bayern maçında ileri uçtaki üç oyuncu; Zaha, Icardi ve Ziyech sahada fizik açıdan yokları oynadı. Diğer 7 oyuncu üstlerine binen ağır yük ile iyice fiziki tahribata uğradı. Bu maçta niye ileri uçtaki aynı 3 oyuncu görev alır? Okan Buruk'un bunu sorgulaması lazım." 

"ZIYECH ZORLA OYNATILIYOR GİBİ" Halil Özer / Milliyet

"ZIYECH ZORLA OYNATILIYOR GİBİ" Halil Özer / Milliyet

"Okan hoca değişikliklerle çözüm aradı. Ama 2. golden sonra rakip kapanınca o çözüm sonuca ulaşamadı.Ziyech’e 73 dakika nasıl dayanıldı inanılır gibi değil. Bu oyuncunun elektriğini hiç beğenmiyorum. Sanki zorla oynatıyorlarmış gibi bir havası var. Hadi Zaha biraz daha etkili ama Ziyech sıkıntılı." 

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