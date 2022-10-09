Galatasaray'ın ilgilendiği Ronaldo'nun yeni durağı hayranlarını şaşırttı

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Ronaldo'nun yeni adresi herkesi şaşırtacak. Avrupa'da forma giymek istediğini defaatle dile getiren Ronaldo kararından vazgeçti ve herkesi ters köşe yaptı. YENİ DURAĞI AMERİKA! Inter Miami'nin sahibi David Beckham, Cristiano Ronaldo’yu takımında görmek istiyor. Beckham ile yaptığı telefon görüşmesinde ikna olan yıldız oyuncu devre arasında Amerika'ya transfer olacak. GALATASARAY İDDİALARI NELERDİ?

GALATASARAY'DAN RONALDO HAREKATI

ERIK TEN HAG'IN AMACI NE? Takımın başına geçtiği günden beri eleştirilerin hedefinde olan Erik ten Hag, Ronaldo'yu yedek bırakmaya devam ediyor. Erik ten Hag ile yıldızı barışmayan Ronaldo'nun devre arasında takımdan ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Teknik direktörün kendisine süre vermemesinden dolayı ipleri koparan yıldız oyuncu takım arayışlarına başladı.

"SAYGIMDAN OYNATMADIM" Manchester City maçına yedek kulübesinde başlayan ve karşılaşmada forma şansı bulamayan Cristiano Ronaldo'nun oynamama sebebi merak ediliyordu. Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag, müsabakanın ardından "Cristiano ve büyük kariyerine olan saygımdan ötürü onu oyuna alamazdım" ifadelerini kullanmıştı.

OCAK AYINDA AYRILMAK İSTİYOR Telegraph'ın haberine göre; ten Hag'ın bu açıklamasının ardından Cristiano Ronaldo, Manchester United ile ipleri tamamen kopardı ve ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

ENGEL OLUNMAYACAK Sezon başında ısrarlarla takımda kalan Portekizli yıldıza bu kez engel olunmayacağı ve kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi. Bu sezon 6 lig maçında 207 dakika sahada kalabilen Cristiano Ronaldo henüz ağları sarsamadı. Ronaldo'nun bu sezonki tek resmi golü ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sheriff maçında geldi.