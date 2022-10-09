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Galatasaray'ın ilgilendiği Ronaldo'nun yeni durağı hayranlarını şaşırttı

09.10.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Ronaldo hayalleri suya düşüyor? Manchester United'dan ayrılmayı kafasına koyan yıldız oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Devre arasında yüksek ihtimalle İngiltere kariyerini sona erdirecek Ronaldo'nun yeni adresi hayranlarını şoka uğrattı.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Ronaldo'nun yeni adresi herkesi şaşırtacak. Avrupa'da forma giymek istediğini defaatle dile getiren Ronaldo kararından vazgeçti ve herkesi ters köşe yaptı.

YENİ DURAĞI AMERİKA!

Inter Miami'nin sahibi David Beckham, Cristiano Ronaldo’yu takımında görmek istiyor. Beckham ile yaptığı telefon görüşmesinde ikna olan yıldız oyuncu devre arasında Amerika'ya transfer olacak.

GALATASARAY İDDİALARI NELERDİ?

GALATASARAY'DAN RONALDO HAREKATI

ERIK TEN HAG'IN AMACI NE?

ERIK TEN HAG'IN AMACI NE?
Takımın başına geçtiği günden beri eleştirilerin hedefinde olan Erik ten Hag, Ronaldo'yu yedek bırakmaya devam ediyor. Erik ten Hag ile yıldızı barışmayan Ronaldo'nun devre arasında takımdan ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Teknik direktörün kendisine süre vermemesinden dolayı ipleri koparan yıldız oyuncu takım arayışlarına başladı.

"SAYGIMDAN OYNATMADIM"

"SAYGIMDAN OYNATMADIM"
Manchester City maçına yedek kulübesinde başlayan ve karşılaşmada forma şansı bulamayan Cristiano Ronaldo'nun oynamama sebebi merak ediliyordu. Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag, müsabakanın ardından "Cristiano ve büyük kariyerine olan saygımdan ötürü onu oyuna alamazdım" ifadelerini kullanmıştı.

OCAK AYINDA AYRILMAK İSTİYOR

OCAK AYINDA AYRILMAK İSTİYOR
Telegraph'ın haberine göre; ten Hag'ın bu açıklamasının ardından Cristiano Ronaldo, Manchester United ile ipleri tamamen kopardı ve ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

ENGEL OLUNMAYACAK

ENGEL OLUNMAYACAK
Sezon başında ısrarlarla takımda kalan Portekizli yıldıza bu kez engel olunmayacağı ve kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi. Bu sezon 6 lig maçında 207 dakika sahada kalabilen Cristiano Ronaldo henüz ağları sarsamadı. Ronaldo'nun bu sezonki tek resmi golü ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sheriff maçında geldi.

GALATASARAY GİRİŞİMLERE BAŞLADI

GALATASARAY GİRİŞİMLERE BAŞLADI
Transferde iş bitirici yönetici Erden Timur, takımdan ayrılmaya karar veren Ronaldo için girişimlere başladı.
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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo galatasaray
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