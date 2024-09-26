Galatasaray'ın PAOK'u mağlup etmesi sonrası, ülke puanı güncellendi! Sarı-Kırmızılılar'dan 0.4'lük katkı... İşte yeni sıralama

UEFA Avrupa Ligi'nin 1'inci haftasında Galatasaray sahasında Yunan ekibi PAOK'u konuk etti. Mücadele 3-1 temsilcimizin üstünlüğü ile sona ererken Sarı-Kırmızılılar'ın gollerini 48'inci dakikada Baba Rahman (KK), 75'inci dakikada Yunus Akgün ve 90+5'inci dakikada Mauro Icardi kaydetti.

ÜLKE PUANINA 0.4'LÜK KATKI

Avrupa'da 3 maç sonra kazanan Galatasaray'ın PAOK maçındaki galibiyetinin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Galatasaray'ın galibiyeti, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye 0.4'lük katkıda bulundu.

SERİYİ BOZMADI

Galatasaray, iç sahada Yunan takımlarıyla yaptığı 4. maçı da kazandı. Tarihinde Avrupa kupalarında Yunan takımlarıyla 7. kez karşılaşan sarı-kırmızılı takım, 6. galibiyetini aldı. Yunan temsilcilerini 4. kez konuk eden Galatasaray, söz konusu maçların tamamından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Yunan takımlarına karşı tek yenilgisini 21 sene önce deplasmanda yaşadı.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM