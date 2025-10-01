Galatasaray'ın tarihi Liverpool galibiyeti için övgü dolu sözler! Spor yazarları Şampiyonlar Ligi'ndeki müthiş oyunu öve öve bitiremedi: Haddini bilmedi, bildirdi!

"GERÇEK GALATASARAY BU" | OSMAN ŞENHER

Kolay değil Frankfurt maçından sonra Şampiyonlar Ligi’nin favorilerinden bir tanesi olan Liverpool’u yenmek. Önce Okan Buruk, sonra futbolcuları alkışlamak lazım. Hoca Liverpool’u müthiş analiz etmiş. Rakibe boş alan bırakmadılar. Hava toplarında ilk hamleleri Galatasaray yaptı. Süper Lig’deki handikaplar ve hataların hiç birini tekrarlamadı. Takım olarak hücuma gittiler, defansa geldiler. Orta sahanın kontrolünü maçın hiç bir dakikasında rakibe vermediler.

Ismael Jakobs sol bekte hayatının futbolunu oynadı. Tek kelimeyle mükemmeldi. Gol çizgisinden de bir top çıkardı. Aynı şekilde sağ bek Singo gerçek bir sağ bek olduğunu enerjisiyle, gücüyle ve tekniğiyle doksan dakika gösterdi, oyundan hiç düşmedi, hata yapmadı. Kaleci Uğurcan yine kalesinde devleşti. Sanchez ve Abdülkerim hatasız oynadılar, risk almadılar. Torreira ile Lemina, önlerinde İlkay müthiş bir orta saha oldular. Hem defansif anlamda hem de ofansif anlamda. Rakip atakları yerinde müdahalelerle kesip sonra da hücuma çıktılar.

Barış Alper özellikle ilk yarıda çok etkiliydi. Kaleciyle karşı karşıya kaldı, golü atamadı ama ikinci deparında takımına penaltı kazandırdı. Yunus da ileri gitti, defansına geldi yardım etti, sahada kaldığı müddetçe vazifesini yaptı. Osimhen’e ayrı bir parantez açıyorum. Gerçekten çok büyük bir santrfor. Resmen Liverpool defansını hırpaladı ve dövdü. Neticede sarı-kırmızılılar dün gece kazanmak için taraftarıyla bütünleşerek her şeyi yaptı. Galibiyeti hak ettiler helal olsun!