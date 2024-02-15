Galatasaray'ın uzatma dakikalarında gelen galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında müthiş gelişme! Rakiplerimize korku saldık...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a karşı oynadığı ilk maçta aldığı galibiyet sonrası UEFA ülke puanı sıralaması yeniden güncellendi.

İLK 10'DA BİTİRENLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

Ülke puanı sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak takım gönderebiliyor. Şu an 9. sırada bulunan Türkiye, yerini korumayı başarırsa, 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılım sağlayacak.

AVRUPA LİGİ'Nİ ALIRSA...

Galatasaray geriye kalan 8 maçını da kazanarak Avrupa Ligi'ni alırsa ülke puanı 5 puan artıyor. Fenerbahçe geriye kalan 7 maçını da kazanarak Konferans Ligi'ni kazanırsa ülke puanı 4 puan artıyor. Böylelikle en iyi senaryoda 37.6 olan puanımızı 46.6 yapabiliriz.

