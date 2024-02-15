SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi
  4. Galatasaray'ın uzatma dakikalarında gelen galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında müthiş gelişme! Rakiplerimize korku saldık...

Galatasaray'ın uzatma dakikalarında gelen galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında müthiş gelişme! Rakiplerimize korku saldık...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.02.2024 23:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı 3-2 yenmesinin ardından ülke puanımız adeta coştu. Sarı-kırmızılıların uzatma dakikalarında aldığı galibiyetinin ardından 9. sıradaki yerimiz iyice sağlamlaştı ve rakiplere adeta korku saldı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a karşı oynadığı ilk maçta aldığı galibiyet sonrası UEFA ülke puanı sıralaması yeniden güncellendi.

İLK 10'DA BİTİRENLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

25053f75-e5e5-43f4-86df-c56f06417d2c (1)

Ülke puanı sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak takım gönderebiliyor. Şu an 9. sırada bulunan Türkiye, yerini korumayı başarırsa, 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılım sağlayacak.

AVRUPA LİGİ'Nİ ALIRSA...

f20c542d-ab7a-4456-9534-10888bdaef6c

Galatasaray geriye kalan 8 maçını da kazanarak Avrupa Ligi'ni alırsa ülke puanı 5 puan artıyor. Fenerbahçe geriye kalan 7 maçını da kazanarak Konferans Ligi'ni kazanırsa ülke puanı 4 puan artıyor. Böylelikle en iyi senaryoda 37.6 olan puanımızı 46.6 yapabiliriz.

Canlı Skor

1- İngiltere | 100.803

2- İspanya | 86.364

3- İtalya | 83.712

4- Almanya | 81.052

5- Fransa | 62.664

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
UEFA son dakika galatasaray sıralama sparta prag türkiye ülke puanı uefa kupası uefa ülke puanı uefa ülke puanı sıralaması uefa ülke sıralaması ülke puanı ülke puanı sıralaması ülke puanına en çok katkı yapan takım ülke sıralaması son dakika ülke puanı ligi sıralaması iyet
En Çok Okunan Haberler
Kademeli emeklilik bekleyene Yargıtay’dan emsal karar!

Kademeli emeklilik bekleyene Yargıtay’dan emsal karar!

2 kırmızı kart, 1 direk, 5 gol! Icardi 90+1'de yaptı yapacağını

2 kırmızı kart, 1 direk, 5 gol! Icardi 90+1'de yaptı yapacağını

"Türkiye’nin en iyi anlaşmalarını yaptık" Yüksek zammı böyle kutladılar! En düşük maaş...

"Türkiye’nin en iyi anlaşmalarını yaptık" Yüksek zammı böyle kutladılar! En düşük maaş...

Icardi gol atmadı ama öyle bir şey yaptı ki!

Icardi gol atmadı ama öyle bir şey yaptı ki!

Kerem attı, Sparta Praglılar şaştı! Kaleci hariç herkes oraya geldi

Kerem attı, Sparta Praglılar şaştı! Kaleci hariç herkes oraya geldi

TFF resmen açıkladı! 26. haftada yabancı hakemler göreve başlaıyor

TFF resmen açıkladı! 26. haftada yabancı hakemler göreve başlaıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.