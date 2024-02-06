Galatasaray'ın yeni golcüsü Carlos Vinicius, kaçırdığı pozisyonda saç baş yoldurttu!

Galatasaray'da Barış Alper'in pasında yeni transfer Carlos Vinicius topu kontrol edemedi. Daha sonra Barış Alper için ofsayt bayrağı kalktı. Carlos Vinicius'un yine de bu golü kaçırması sosyal medyada gündeme oturdu.

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