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  4. Galatasaray'ın yeni golcüsü Carlos Vinicius, kaçırdığı pozisyonda saç baş yoldurttu!

Galatasaray'ın yeni golcüsü Carlos Vinicius, kaçırdığı pozisyonda saç baş yoldurttu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.02.2024 21:35 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, Bandırmaspor ile oynanan kupa maçında inanılması güç bir pozisyondan faydalanamadı. Barış Alper'in pasında boş kaleyle karşılaşan Carlos Vinicius topu auta gönderdi.

Carlos Vinicius

Carlos Vinicius

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Barış Alper'in pasında yeni transfer Carlos Vinicius topu kontrol edemedi. Daha sonra Barış Alper için ofsayt bayrağı kalktı. Carlos Vinicius'un yine de bu golü kaçırması sosyal medyada gündeme oturdu.

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