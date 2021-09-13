SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Galatasaray'ın yeni yengesi ateşli pozlarıyla akılları baştan alıyor

Galatasaray'ın yeni yengesi ateşli pozlarıyla akılları baştan alıyor

13.09.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın son transferi Gustavo Assunçao'nun gelişi, taraftarlarda büyük bir beklenti yarattı. Gustavo Assunçao'nun kız arkadaşı Judith Valverde de geçtiğimiz günlerde İstanbul'daydı. Valverde'nin ateşli pozları sosyal medyada ilgi gördü.

Galatasaray'ın, transferin son gününde, Portekiz ekibi, Famalicao'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'nun nasıl bir performans ortaya koyacağı, taraftarlarca merakla bekleniyor. Gustavo Assunçao'nun sevgilisi Judith Valverde de geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Valverde'nin ateşli pozları büyük beğeni topladı.

İŞTE GUSTAVO ASSUNÇAO VE SEVGİLİSİNİN ATEŞLİ POZLARI

Gustavo Assunçao'nun sevgilisi Judith Valverde, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi.
Valverde, İstanbul'a geldiği haberini ''Merhaba İstanbul. Merhaba evim'' notuyla duyurdu.
Futbolcu sevgilisi Gustavo Assunçao ile uzun soluklu bir ilişki yaşayan güzel, sosyal medya hesabı üzerinden, aşk dolu pozlar paylaşmayı ihmal etmiyor.
Galatasaray'ın yeni yengesi, cesur paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirecek gibi görünüyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüste belirtiler değişti! İşte en yaygın 5 semptom

Koronavirüste belirtiler değişti! İşte en yaygın 5 semptom

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Süper Lig ekibinden Şenol Güneş bombası

Süper Lig ekibinden Şenol Güneş bombası

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

Nwakaeme 44 yıllık rekoru kırdı

Nwakaeme 44 yıllık rekoru kırdı

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni transfere büyük şok! Kimse beklemiyordu

Yeni transfere büyük şok! Kimse beklemiyordu

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Süper Lig devinde yeni transfer sakatlandı! 2 hafta yok

Süper Lig devinde yeni transfer sakatlandı! 2 hafta yok

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.