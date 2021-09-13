Galatasaray'ın yeni yengesi ateşli pozlarıyla akılları baştan alıyor

Galatasaray'ın, transferin son gününde, Portekiz ekibi, Famalicao'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'nun nasıl bir performans ortaya koyacağı, taraftarlarca merakla bekleniyor. Gustavo Assunçao'nun sevgilisi Judith Valverde de geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Valverde'nin ateşli pozları büyük beğeni topladı.