Galatasaray'ın yeni yengesi ateşli pozlarıyla akılları baştan alıyor

Galatasaray'ın, transferin son gününde, Portekiz ekibi, Famalicao'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'nun nasıl bir performans ortaya koyacağı, taraftarlarca merakla bekleniyor. Gustavo Assunçao'nun sevgilisi Judith Valverde de geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Valverde'nin ateşli pozları büyük beğeni topladı.
İŞTE GUSTAVO ASSUNÇAO VE SEVGİLİSİNİN ATEŞLİ POZLARI
Gustavo Assunçao'nun sevgilisi Judith Valverde, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi.
Valverde, İstanbul'a geldiği haberini ''Merhaba İstanbul. Merhaba evim'' notuyla duyurdu.
Futbolcu sevgilisi Gustavo Assunçao ile uzun soluklu bir ilişki yaşayan güzel, sosyal medya hesabı üzerinden, aşk dolu pozlar paylaşmayı ihmal etmiyor.
Galatasaray'ın yeni yengesi, cesur paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirecek gibi görünüyor.
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