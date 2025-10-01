SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'den Liverpool galibiyeti sonrası flaş hareket! Herkes şoke oldu... Sosyal medya çalkalandı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool maçında aldığı galibiyetle geceye damgasını vururken, maçın bitiş düdüğü ile birlikte oluşan sevinç yumağına Mauro Icardi’nin katılmaması sosyal medyada gündem oldu. Yıldız oyuncunun bu hareketine sosyal medyadan tepkiler dinmedi...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'den Liverpool galibiyeti sonrası flaş hareket! Herkes şoke oldu... Sosyal medya çalkalandı
Burak Kavuncu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Liverpool’u Victor Osimhen’in golüyle geçerken, maçın bitiş düdüğü ile birlikte tüm takım sevince boğulmuştu. Sevinç yumağı haline gelen oyuncular gülüp eğlenirken, Icardi’nin görüntüleri dikkat çekti.

KATILMADI! AYRI YÖNE GİTTİ…

Galatasaray ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi den Liverpool galibiyeti sonrası flaş hareket! Herkes şoke oldu... Sosyal medya çalkalandı 1

İngiliz devi Liverpool’u yenerek Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk puanlarını alan sarı kırmızılılar, maç içinde taraftarının yoğun desteği ve tüm takımın gösterdiği yüksek efor maç sonunda yerini sevince bırakmıştı. Tüm takım sevinç yumağı halinde galibiyeti kutlarken, takımın yıldız ismi Mauro Icardi kutlamaya katılmadı. Arjantinli yıldız takımdan ayrı bir şekilde ters yöne doğru yürüdü.

TARAFTARLARDAN ELEŞTİRİ GELDİ…

Galatasaray ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi den Liverpool galibiyeti sonrası flaş hareket! Herkes şoke oldu... Sosyal medya çalkalandı 2

Uzatmalarla birlikte 98 dakika oynanan dev karşılaşmadan galibiyetle ayrılan sarı kırmızılılarda taraftarlar ve oyuncular bir bütün halinde mutluluk yaşarken, Icardi’nin yüzünün düşük olması ve kutlamaya katılmaması sosyal medyada büyük tepkilere sebep oldu. Taraftarlar yıldız oyuncunun yedek kalmasına verdiği tepkiyi abartılı bularak, oyuncuyu eleştirdi. İşte tepkilerden bazıları…

Canlı Skor

Mauro Icardi Liverpool maçı sonrası tepkiler

1

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'den Liverpool galibiyeti sonrası flaş hareket! Herkes şoke oldu... Sosyal medya çalkalandı G1

2

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'den Liverpool galibiyeti sonrası flaş hareket! Herkes şoke oldu... Sosyal medya çalkalandı G2

3

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'den Liverpool galibiyeti sonrası flaş hareket! Herkes şoke oldu... Sosyal medya çalkalandı G3

4

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'den Liverpool galibiyeti sonrası flaş hareket! Herkes şoke oldu... Sosyal medya çalkalandı G4

5

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'den Liverpool galibiyeti sonrası flaş hareket! Herkes şoke oldu... Sosyal medya çalkalandı G5
Anahtar Kelimeler:
Liverpool Mauro Icardi galatasaray kutlama şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.