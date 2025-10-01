Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'den Liverpool galibiyeti sonrası flaş hareket! Herkes şoke oldu... Sosyal medya çalkalandı

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Liverpool’u Victor Osimhen’in golüyle geçerken, maçın bitiş düdüğü ile birlikte tüm takım sevince boğulmuştu. Sevinç yumağı haline gelen oyuncular gülüp eğlenirken, Icardi’nin görüntüleri dikkat çekti.

KATILMADI! AYRI YÖNE GİTTİ…

İngiliz devi Liverpool’u yenerek Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk puanlarını alan sarı kırmızılılar, maç içinde taraftarının yoğun desteği ve tüm takımın gösterdiği yüksek efor maç sonunda yerini sevince bırakmıştı. Tüm takım sevinç yumağı halinde galibiyeti kutlarken, takımın yıldız ismi Mauro Icardi kutlamaya katılmadı. Arjantinli yıldız takımdan ayrı bir şekilde ters yöne doğru yürüdü.

TARAFTARLARDAN ELEŞTİRİ GELDİ…

Uzatmalarla birlikte 98 dakika oynanan dev karşılaşmadan galibiyetle ayrılan sarı kırmızılılarda taraftarlar ve oyuncular bir bütün halinde mutluluk yaşarken, Icardi’nin yüzünün düşük olması ve kutlamaya katılmaması sosyal medyada büyük tepkilere sebep oldu. Taraftarlar yıldız oyuncunun yedek kalmasına verdiği tepkiyi abartılı bularak, oyuncuyu eleştirdi. İşte tepkilerden bazıları…