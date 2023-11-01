Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi mahalleye indi, Cadılar Bayramı'nı komşularıyla kutladı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Cadılar Bayramını komşularına şeker dağıtarak kutladı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Cadılar Bayramını komşularıyla kutladı. Kızlarıyla birlikte oturduğu mahallede çikolata dağıtan Icardi, o anları sosyal medyadan paylaştı.
Sosyal medya hesabında ise "Cadılar Bayramını kutlamak için Fran ve Isi ile birlikte mahallemize gittik ve orada bulunan tüm çocuklara şeker ve çikolata dağıttık." ifadelerini kullandı.
????Mauro Icardi, Cadılar Bayramını komşularına şeker dağıtarak kutladı. pic.twitter.com/eegvwmt8FL— Mynet Spor (@mynetspor) November 1, 2023