Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi mahalleye indi, Cadılar Bayramı'nı komşularıyla kutladı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Cadılar Bayramını komşularına şeker dağıtarak kutladı.

MAHALLEDE ŞEKER DAĞITTI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Cadılar Bayramını komşularıyla kutladı. Kızlarıyla birlikte oturduğu mahallede çikolata dağıtan Icardi, o anları sosyal medyadan paylaştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabında ise "Cadılar Bayramını kutlamak için Fran ve Isi ile birlikte mahallemize gittik ve orada bulunan tüm çocuklara şeker ve çikolata dağıttık." ifadelerini kullandı.

????Mauro Icardi, Cadılar Bayramını komşularına şeker dağıtarak kutladı. pic.twitter.com/eegvwmt8FL — Mynet Spor (@mynetspor) November 1, 2023

İŞTE ICARDI VE AİLESİNİN CADILAR BAYRAMI PAYLAŞIMLARI

