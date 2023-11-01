SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi mahalleye indi, Cadılar Bayramı'nı komşularıyla kutladı!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi mahalleye indi, Cadılar Bayramı'nı komşularıyla kutladı!

01.11.2023 14:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi, ailesiyle beraber Cadılar Bayramı’nı komşularına şeker dağıtarak kutladı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Cadılar Bayramını komşularına şeker dağıtarak kutladı.

MAHALLEDE ŞEKER DAĞITTI

Screenshot_14

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Cadılar Bayramını komşularıyla kutladı. Kızlarıyla birlikte oturduğu mahallede çikolata dağıtan Icardi, o anları sosyal medyadan paylaştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Screenshot_12

Sosyal medya hesabında ise "Cadılar Bayramını kutlamak için Fran ve Isi ile birlikte mahallemize gittik ve orada bulunan tüm çocuklara şeker ve çikolata dağıttık." ifadelerini kullandı.

İŞTE ICARDI VE AİLESİNİN CADILAR BAYRAMI PAYLAŞIMLARI
Canlı Skor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi Cadılar Bayramı son dakika galatasaray

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı canlı gömüldüğünü söyleyen katilin mezarını kazdı

Canlı canlı gömüldüğünü söyleyen katilin mezarını kazdı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Hayali bir ses ona yapmasını söyledi! Cinsel organına çivi çaktı

Hayali bir ses ona yapmasını söyledi! Cinsel organına çivi çaktı

Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.