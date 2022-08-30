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Galatasaray'ın yıldızına vatandaşlık veriliyor!

30.08.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İtalya'nın Napoli ekibinde uzun yıllar forma giymesinin ardından Galatasaray'ın yolunu tutan 35 yaşındaki Belçikalı oyuncu Dries Mertens ile alakalı, Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi flaş bir karar aldı. İtalyan basınına açıklamalarda bulunan başkan, Mertens'e vatandaşlık verme kararı aldıklarını belirtti. İşte detaylar...

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yaz transfer tescil döneminde kadrosuna kattığı ve Sarı-Kırmızılı takıma gelişiyle büyük yankı uyandıran dünyaca ünlü yıldız oyuncu Dries Mertens ile alakalı İtalya'da oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

35 yaşındaki Belçikalı oyuncu, 2013 yılından bu yana formasını giydiği İtalya ekibi Napoli'de oldukça sevilen isimlerden ve kulübün efsanelerinden biri haline gelirken, Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi yıldız isme Napoli vatandaşlığı vermek için uğraştıklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı.

"NET TARİH BELİRLEMEDİK"

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"Mertens'e Napoli vatandaşlığı vermek için henüz bir net tarih belirlemedik" diyen Manfredi, "Çünkü bu onun şartlarına ve isteklerine göre olacak. Bürokratik süreç uzun, bunun hazırlığını yapıyoruz. Bizim gibi misafirperverliği seven bir şehir için önemli bir referans olacak." şeklinde konuştu.

"BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

gaetano_manfredi

Mertens'in Napoli'de bir evinin olmasının kendisini bu karara ittiğini belirten belediye başkanı, "Napoli'de bir ev sahibi olması, beni vatandaşlık vermeye teşvik etti. O, Napoli'yi ödüllendirdi bizim için büyük bir gelişme, yönetimim adına da büyük bir sorumluluk" dedi.

DRIES MERTENS FOTOĞRAFLARI

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