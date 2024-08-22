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  4. Galatasaray kaybetti, en yakın rakibimiz kazandı! Fark git gide açılıyor... Ülke puanında çok kritik gün

Galatasaray kaybetti, en yakın rakibimiz kazandı! Fark git gide açılıyor... Ülke puanında çok kritik gün

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.08.2024 12:41
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Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 mağlup olurken ülke puanına da katkı yapamamış oldu. Bir adım önümüzdeki Çekya'nın temsilcisi Sparta Prag ise rakibini mağlup ederek puan farkını daha da açtı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.

Galatasaray'ın rövanş maçı 27 Ağustos'ta!
Temsilcimiz turun ikinci ayağında İsviçre ekibi Young Boys'u 27 Ağustos'ta RAMS Park'ta konuk edecek.

FARK GİT GİDE AÇILIYOR

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Ülke puanı sıralamasında bir basamak üstümüde yer alan Çekya temsilcisi Sparta Prag deplasmanda İsveç ekibi Malmö'yü mağlup ederek, tablodaki farkı açtı.

KRİTİK GÜN!

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Avrupa'daki diğer temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir bugün rakipler ile karşı karşıya gelecek. Ülke puanı açısında kritik öneme sahip maçların başlama saati ise şöyle:

UEFA Avrupa Ligi play-off

21.30 I Lugano-Beşiktaş

UEFA Konferans Ligi play-off

21.45 I St. Patricks-Başakşehir

22.00 I St. Gallen-Trabzonspor

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1- İngiltere | 89.160

2- İtalya | 79.106

3- İspanya | 73.989

4- Almanya | 71.660

5- Fransa | 58.093

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