Galatasaray kaybetti, en yakın rakibimiz kazandı! Fark git gide açılıyor... Ülke puanında çok kritik gün

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.

Galatasaray'ın rövanş maçı 27 Ağustos'ta!

Temsilcimiz turun ikinci ayağında İsviçre ekibi Young Boys'u 27 Ağustos'ta RAMS Park'ta konuk edecek.

FARK GİT GİDE AÇILIYOR

Ülke puanı sıralamasında bir basamak üstümüde yer alan Çekya temsilcisi Sparta Prag deplasmanda İsveç ekibi Malmö'yü mağlup ederek, tablodaki farkı açtı.

KRİTİK GÜN!

Avrupa'daki diğer temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir bugün rakipler ile karşı karşıya gelecek. Ülke puanı açısında kritik öneme sahip maçların başlama saati ise şöyle:

UEFA Avrupa Ligi play-off

21.30 I Lugano-Beşiktaş

UEFA Konferans Ligi play-off

21.45 I St. Patricks-Başakşehir

22.00 I St. Gallen-Trabzonspor