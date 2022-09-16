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Galatasaray Konyaspor maçında 3 dakikada 2 direk... 'Bu nasıl olur?'

16.09.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de 7. haftanın perdesi Galatasaray Konyaspor mücadelesi ile resmen açıldı. Zorlu karşılaşma oldukça hızlı başlarken, 15 dakikada 2 gol kaydedildi. İlk yarıda son bölüme girilirken ataklarını sıklaştıran Konyaspor'da 2 şut direkten dönerken taraftarlar isyan etti. İşte detaylar...

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Galatasaray'ın 1. dakikada yeni transferlerden Sergio Oliviera'nın ayağından attığı golle başlarken, Konyaspor bu gole 15. dakikada Endri Cekici ile karşılık verirken, mücadele oldukça hızlı başladı.

3 DAKİKADA 2 DİREK!

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İlk yarının son bölümüne girilirken Konyaspor ataklarını sıklaştırırken, 3 dakikada 2 top direkten döndü. Karşılaşmanın 23. dakikasında Amir Hadziahmetovic kaleyi yoklarken top direkten döndü. 27. dakikada ise bu kez Konyaspor'u öne geçiren golü kaydeden Endri Cekici şutunu çekti ancak top bir kez daha direkte patladı.

'BU NASIL OLUR?'

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Konyaspor adına yaşanan iki talihsiz an sonrası Konyaspor taraftarları sosyal medyada isyan ederken, 'Bu nasıl olur?' yorumları görüldü.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇINDAN KARELER

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor son dakika galatasaray
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