İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünde 2022 yılı bütçesinin görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun divan başkanlığına Metin Sinan Aslan seçildi.
Toplantıda kulübün 2022 yılı bütçesi görüşülerek, karara bağlanacak.
Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu başladı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz