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Galatasaray kural hatası mı yaptı? Sahadakilerin yarısı değişince... Serdar Ali Çelikler'den "Kitapta yazmıyor" iddiası

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.09.2024 08:27
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Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız Osimhen başta olmak üzere yeni transferleriyle taraftarının önüne çıktığı maçta Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılıların adeta gövde gösterisi yaptığı maçın ardından 'kural hatası' iddiası geceye damga vurdu. İki takımın da 6'şar oyuncu değiştirmesi tartışma yaratırken, Serdar Ali Çelikler'den "Kitapta yazmıyor" iddiası geldi. Bir anda "Galatasaray kural hatası mı yaptı?" sorusu gündem oldu.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında kural hatası yapıldığı iddiası, özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu. Galatasaray'ın seyircisi önünde 5-0 kazandığı maçta iki takımında 5 yerine 6 değişiklik yapması tartışma yarattı. Bazı futbolseverler bu durumun kural hatası olduğunu iddia ederken, spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in açıklamaları da dikkat çekti.

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Çaykur Rizesporlu oyuncu Alikulov maçın ilk yarısında bir hava topu mücadelesinde Galatasaray'ın yeni yıldızı Osimhen'le çarpıştı. Bir süre kendisini deneyen Alikulov, daha sonra kafa travması yaşadığı gerekçesiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İKİ TAKIMA DA +1 HAK VERİLDİ

İKİ TAKIMA DA +1 HAK VERİLDİ

Yeni kurallar gereği, Çaykur Rizesporlu oyuncu Alikulov'un kafa sarsıntısı ile kenara gelmesi sebebiyle iki takım da +1 değişiklik hakkı kazandı ve maçı 6 değişiklikle kapattı.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: "KİTAPTA YAZMIYOR"

SERDAR ALİ ÇELİKLER: "KİTAPTA YAZMIYOR"

Söz konusu karar tartışma yaratırken; spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler ise bu kuralla ilgili önemli bir iddiada bulundu. Çelikler, bu kuralın kitapta yazmadığını iddia etti.

Serdar Ali Çelikler, "Beyin sarsıntısı sebebiyle +1 oyuncu değişikliği hakkı kuralının TFF tarafından statüye eklenmesi gerekiyor" dedi.

"Bu kural yazılı değil şifahen söylenmiş, bunu yazsanıza" diyen Çelikler oluşabilecek problemle ilgili de bir örnek paylaştı.

Çelikler, "83'te Barış Alper yerine Yusuf Demir girdi. Galatasaray, 6. değişikliği yaptı. O sırada Rizespor henüz 5'ti. Bir dakika sonra 6'yı yaptılar. Rizespor yapmadı, kötü niyetli diyelim. Dediler ki ben yapmadım değişikliği ve bizim lig statüsünde de yazmıyor, ben hükmen galibiyet istiyorum, ne yapacaksın?" şeklinde kuralı yorumladı.

Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Serdar Ali Çelikler galatasaray
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