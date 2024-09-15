Galatasaray kural hatası mı yaptı? Sahadakilerin yarısı değişince... Serdar Ali Çelikler'den "Kitapta yazmıyor" iddiası

Çelikler, "83'te Barış Alper yerine Yusuf Demir girdi. Galatasaray, 6. değişikliği yaptı. O sırada Rizespor henüz 5'ti. Bir dakika sonra 6'yı yaptılar. Rizespor yapmadı, kötü niyetli diyelim. Dediler ki ben yapmadım değişikliği ve bizim lig statüsünde de yazmıyor, ben hükmen galibiyet istiyorum, ne yapacaksın?" şeklinde kuralı yorumladı.