SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray - Lazio maçının hakemine büyük tepki

Galatasaray - Lazio maçının hakemine büyük tepki

17.09.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynanan Galatasaray - Lazio maçında hakem Matej Jug maç boyu verdiği kararlarla taraftarlardan büyük tepki gördü.

Galatasaray - Lazio maçının hakemi Matej Jug, ilk 45 dakikada verdiği kararlarla büyük tepki çekti.

İŞTE HAKEMİN TEPKİ GÖREN KARARLARI

Galatasaray - Lazio maçının Slovenyalı hakemi Matej Jug, ilk 45 dakika boyunca verdiği kararla taraftarın ve teknik heyetin tepkisini çekti.
İlk yarı içerisinde Lazio'lu futbolcuların eline çarpan 2 pozisyonda da oyunu devam ettiren Matej Jug, Cicaldau'ya yapılan net faul pozisyonunu da es geçti.
Cicaldau'nun sağ ayak bileğine basılan pozisyonda oyunu devam ettiren deneyimli hakem, Fatih Terim ve tribünlerden sert tepki aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında maçın hakemi bir kez daha skandal bir karar verdi
Sloven hakem Lazio futbolcusu Akpro'yu ikinci sarı kartı gösteremedi. Akpro,sarı kartı varken Marcao'ya sert bir faul yapmıştı. Lazio hocası, Sarri pozisyonun hemen ardından oyuncusunu kenara aldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada gündem olmuştu! Müdür yardımcısı için karar verildi

Sosyal medyada gündem olmuştu! Müdür yardımcısı için karar verildi

Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

F.Bahçe iyi başladı, sonunu getiremedi

F.Bahçe iyi başladı, sonunu getiremedi

G.Saray Lazio'yu devirdi

G.Saray Lazio'yu devirdi

Fatih Terim: Müthiş bir şey

Fatih Terim: Müthiş bir şey

Galatasaray - Lazio maçında inanılmaz hata!

Galatasaray - Lazio maçında inanılmaz hata!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Emre Belözoğlu'nun yeni işi duyanları şaşırttı

Emre Belözoğlu'nun yeni işi duyanları şaşırttı

Ertem Şener'e tepki yağıyor

Ertem Şener'e tepki yağıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.