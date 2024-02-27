Galatasaray maçı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! "45 yıldır böylesini görmedim" dedi, 37. haftadaki Fenerbahçe derbisi için korkuttu: O maç bitmez!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin neredeyse her maçı olay olurken, her hafta tansiyon daha da yükseliyor. Camialar arasında karşılıklı peş peşe sert açıklamalar gelirken, kritik haftalara girilen ligde liderlik yarışı ise nefes kesiyor. Fenerbahçe'nin iki puan gerisinde olarak sahasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray hata yapmadı. Mücadeleden saatler önce Icari'nin 1 maç ceza almasıyla tüm planları değişen Okan Buruk'un takımı, 2 penaltı kararının verildiği maçtan 2-1'lik galibeyetle ayrıldı.
Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Sarı-Kırmızılılar, Akdeniz ekibini 2-1 mağlup ederek tekrar liderlik koltuğuna oturdu.
Maçtan saatler önce yıldız isim Icardi'nin Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle 1 maç ceza aldığının açıklanması tüm planları değiştirirken, sarı-kırmızılı ekibi galibiyete taşıyan goller ise Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi ligde kritik bir virajı kayıpsız atlatırken mücadeleye hakem kararları damga vurdu.
Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'in verdiği kararlar sosyal medyada tartışma konusu olurken, futbol yorumcusu Sinan Engin, Beyaz TV'deki yayında adeta açtı ağzını yumdu gözünü.
"45 yıldır hiç bu kadar utanılacak hatalara denk gelmedim" diyen Engin, "Bu hatalar Türkiye'yi farklı bir yere götürüyor. Hakemler bu yaptıklarıyla halkı kin ve nefrete sürüklüyorlar. Bu hakemlerle bu lig bitmez." ifadelerini kullandı.