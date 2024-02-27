Galatasaray maçı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! "45 yıldır böylesini görmedim" dedi, 37. haftadaki Fenerbahçe derbisi için korkuttu: O maç bitmez!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin neredeyse her maçı olay olurken, her hafta tansiyon daha da yükseliyor. Camialar arasında karşılıklı peş peşe sert açıklamalar gelirken, kritik haftalara girilen ligde liderlik yarışı ise nefes kesiyor. Fenerbahçe'nin iki puan gerisinde olarak sahasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray hata yapmadı. Mücadeleden saatler önce Icari'nin 1 maç ceza almasıyla tüm planları değişen Okan Buruk'un takımı, 2 penaltı kararının verildiği maçtan 2-1'lik galibeyetle ayrıldı.



