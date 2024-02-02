Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'ndan sürpriz hamle! Taraftarlar tribüne çağırdı ve...

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu'nun silik performansı sonrası Galatasaray taraftarları maç sonunda yıldız oyuncuyu tribüne davet etti.

ÜZGÜN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Maçın ikinci yarısının ortalarında oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu'nun mutsuz hali dikkat çekmişti. Karşılaşma sonrası tribünlere davet edilen Kerem Aktürkoğlu'nu sarı-kırmızılı taraftarlar teselli etti.

İÇ SAHADA ISLIKLANMIŞTI

Galatasaray'ın iç sahada oynadığı maçların neredeyse tamamında ıslıklanan milli oyuncunun bu sebeple moralinin bir hayli bozuk olduğu ve konsantrasyonunun bozuk olduğu öğrenildi.

