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Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'ndan sürpriz hamle! Taraftarlar tribüne çağırdı ve...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.02.2024 22:24 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Samsunspor sahasında Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bir süredir Galatasaray taraftarıyla sorunlar yaşayan Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda sarı-kırmızılı taraftarların kendisini çağırmasıyla birlikte tribüne gitti. Üzgün tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, taraftarlara teşekkür etti.

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu'nun silik performansı sonrası Galatasaray taraftarları maç sonunda yıldız oyuncuyu tribüne davet etti.

ÜZGÜN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

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Maçın ikinci yarısının ortalarında oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu'nun mutsuz hali dikkat çekmişti. Karşılaşma sonrası tribünlere davet edilen Kerem Aktürkoğlu'nu sarı-kırmızılı taraftarlar teselli etti.

İÇ SAHADA ISLIKLANMIŞTI

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Galatasaray'ın iç sahada oynadığı maçların neredeyse tamamında ıslıklanan milli oyuncunun bu sebeple moralinin bir hayli bozuk olduğu ve konsantrasyonunun bozuk olduğu öğrenildi.

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