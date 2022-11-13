Galatasaray maçı sonrası paylaşım rekorları kırdı! Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den sarı-kırmızılıları hedef alan sözler: ''Sizi o sahaya gömeriz''

"SİZİ O SAHAYA GÖMERİZ"

Maç sonrasında resmi Instagram hesabından paylaşımlar yapan Eda Tekdemir, “Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline. Ama kapımı çalan, tıklayan, o aciz, reelde aslan parçaları ama etrafımda kedi yavruları. Bir şey demiyorum. 7’yle siz sevinin. Tabi biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz. Sabah ola hayrola demiş büyüklerimiz. Ben de diyorum ki bu lig çok uzun. Sabah ola hayrola.” dedi.