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  4. Galatasaray maçı sonrası paylaşım rekorları kırdı! Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den sarı-kırmızılıları hedef alan sözler: ''Sizi o sahaya gömeriz''

Galatasaray maçı sonrası paylaşım rekorları kırdı! Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den sarı-kırmızılıları hedef alan sözler: ''Sizi o sahaya gömeriz''

13.11.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Başakşehir'i 7-0'lık skorla mağlup etmesi taraftarlarını bir hayli mutlu etti. Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızlaştığı maç sonrası sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Bu paylaşımlardan en dikkat çekeni ise Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den geldi. Galatasaray'ı hedef alan sözler söyleyen Tekdemir, rakiplerinin Galatasaray değil, Beşiktaş ve Fenerbahçe olduğunu dile getirdi.

Mahmut Tekdemir

Mahmut Tekdemir

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Galatasaray'ın Başakşehir'e tarihi farkı sonrası sosyal medyada maçın adeta rövanşı oynanıyor. Yapılan paylaşımlarla binlerce etkileşim alan kişilerden en dikkat çekeni Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir oldu.

İŞTE O SÖZLER

"SİZİ O SAHAYA GÖMERİZ"

"SİZİ O SAHAYA GÖMERİZ"

Maç sonrasında resmi Instagram hesabından paylaşımlar yapan Eda Tekdemir, “Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline. Ama kapımı çalan, tıklayan, o aciz, reelde aslan parçaları ama etrafımda kedi yavruları. Bir şey demiyorum. 7’yle siz sevinin. Tabi biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz. Sabah ola hayrola demiş büyüklerimiz. Ben de diyorum ki bu lig çok uzun. Sabah ola hayrola.” dedi.

"PİSLİKLER, KEDİ YAVRULARI..."

"PİSLİKLER, KEDİ YAVRULARI..."

Sinirlerine hakim olamayan Tekdemir sözlerine vitesi arttırarak devam etti. Tekdemir, “Bu arada arkadaşlar heyecan yapmayın. Dedim ya, reelde aslan parçaları, etrafımda kedi yavruları dediğim, benim soframdan nemalanan pislikler. Benden bilet dilenen, camia için çırpınan, onu bunu tanıyım modunda gezen tipler var ya. Bir tanesi cevap yazamadı. Ama çok desteklerinizi aldım teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

"BU SAATTEN SONRA RAKİBİM BEŞİKTAŞ YA DA FENERBAHÇE"

"BU SAATTEN SONRA RAKİBİM BEŞİKTAŞ YA DA FENERBAHÇE"

Son olarak Tekdemir, “Bu saatten sonra Galatasaray’ın tek rakibi bizmişiz. Çok mutlu oldum. Çünkü ancak biz rakip olabiliriz. Benim de bu saatten sonra tek rakibim Beşiktaş ya da Fenerbahçe'dir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Mahmut Tekdemir galatasaray

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