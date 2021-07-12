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Galatasaray Olympiakos maçı neden iptal edildi? Aslan’a Yunanistan’da skandal uygulama!

12.07.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ve Olympiakos maçı öncesi yaşanan gelişme futbolseverleri şaşırttı. Son gelişmelere göre Yunan yetkililer ile sarı-kırmızılı takım arasında ilginç bir tartışma yaşandı. Peki Galatasaray Olympiakos maçı neden iptal edildi? Galatasaray Olympiakos maçı iptal mi oldu? İşte Aslan’a Yunanistan’da skandal uygulama...

Futbolseverler Galatasaray ve Olympiakos maçını merakla bekliyordu. Yaşanan son gelişmelere göre Yunan yetkililer ile sarı-kırmızılı takım arasında bir anlaşmazlık meydana geldi. Peki Galatasaray Olympiakos maçı neden iptal edildi? İşte Fatih Terim'i kızdıran olay...

Galatasaray Olympiakos maçı neden iptal edildi?

Galatasaray Olympiakos maçı ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı.

PCR testi sorunu!

PCR testi sorunu!
Sarı-kırmızılı takım Yunanistan'da uzun bir süre bekletildi. Dün yapılan PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle Yunan görevliler Galatasaray'dan yeni test yapılmasını istedi.

Galatasaray Olympiakos maçı iptal oldu!

Galatasaray Olympiakos maçı iptal oldu!
Fanatik'in haberine göre bu yaşananlar üzerine Fatih Terim fazlaca sinirlendi ve olay sonrası Galatasaray, Yunan görevlilere rest çekti. Galatasaray; Türkiye'ye geri dönme kararı aldı, Olympiakos maçı ise olay sonrası iptal ediliyor.
Daha sonra İstanbul Havalimanı'na gelen sarı-kırmızıl takım, pasaport kontrollerinin sonrasında Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya uçtu.
Ekipte, havai fişek patlaması sonucunu yüzünden yaralanmış olan ve tedavisi halen devam eden Omar Elabdellaoui de bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Yunanistan
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