Galatasaray Olympiakos maçı neden iptal edildi? Aslan’a Yunanistan’da skandal uygulama!

Futbolseverler Galatasaray ve Olympiakos maçını merakla bekliyordu. Yaşanan son gelişmelere göre Yunan yetkililer ile sarı-kırmızılı takım arasında bir anlaşmazlık meydana geldi. Peki Galatasaray Olympiakos maçı neden iptal edildi? İşte Fatih Terim'i kızdıran olay...

Galatasaray Olympiakos maçı neden iptal edildi?

Galatasaray Olympiakos maçı ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı.

PCR testi sorunu! Sarı-kırmızılı takım Yunanistan'da uzun bir süre bekletildi. Dün yapılan PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle Yunan görevliler Galatasaray'dan yeni test yapılmasını istedi.

Galatasaray Olympiakos maçı iptal oldu! Fanatik'in haberine göre bu yaşananlar üzerine Fatih Terim fazlaca sinirlendi ve olay sonrası Galatasaray, Yunan görevlilere rest çekti. Galatasaray; Türkiye'ye geri dönme kararı aldı, Olympiakos maçı ise olay sonrası iptal ediliyor.

Daha sonra İstanbul Havalimanı'na gelen sarı-kırmızıl takım, pasaport kontrollerinin sonrasında Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya uçtu.