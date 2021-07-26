Galatasaray PSV maçı ne zaman? Galatasaray PSV maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Lig’inin ikini turunda PSV takımına 5 – 1 mağlup olan Galatasaray takımı, rövanş maçında kozlarını paylaşıyor. İstanbul’da oynanacak rövanş maçı için heyecan sürerken, futbolseverler Galatasaray PSV maçının hangi kanalda ve saat kaçta olduğunu araştırıyor. Peki Galatasaray PSV maçı ne zaman?

Galatasaray PSV maçı ne zaman?

Rakibi PSV ile rövanşı 28 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak olan sarı-kırmızılılar, Kupa 1'e veda etmesi halinde yoluna Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek.

Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hazırlıklar devam ediyor UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarına devam ediyor.

Bu arada sarı-kırmızılıların yeni transferi olan Alexandru Cicaldau da takımla ilk antrenmanına çıktı.