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Galatasaray PSV maçı ne zaman? Galatasaray PSV maçı saat kaçta, hangi kanalda?

26.07.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Lig’i 2. Eleme turunun ilk maçında PSV ile karşı karşıya geldi. Galatasaray PSV maçı, Hollanda ekibinin 5 – 1 galibiyetiyle sonuçlandı. Galatasaray’ın PSV takımına farklı bir şekilde yenilmesi sarı kırmızılıların tur şansını zora sokarken, taraftarlarını da üzdü. UEFA Şampiyonlar Lig’inin ikinci turunda, Galatasaray ve PSV rövanş maçı ile karşı karşıya geliyor.

UEFA Şampiyonlar Lig’inin ikini turunda PSV takımına 5 – 1 mağlup olan Galatasaray takımı, rövanş maçında kozlarını paylaşıyor. İstanbul’da oynanacak rövanş maçı için heyecan sürerken, futbolseverler Galatasaray PSV maçının hangi kanalda ve saat kaçta olduğunu araştırıyor. Peki Galatasaray PSV maçı ne zaman?

Galatasaray PSV maçı ne zaman?

Rakibi PSV ile rövanşı 28 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak olan sarı-kırmızılılar, Kupa 1'e veda etmesi halinde yoluna Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek.
Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hazırlıklar devam ediyor

Hazırlıklar devam ediyor
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarına devam ediyor.
Bu arada sarı-kırmızılıların yeni transferi olan Alexandru Cicaldau da takımla ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet ve dinamik ısınma çalışması yapıldığı belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bide maça mi cikacak cincon
maç sonucu belli Çincon 4 yada 5 yer Avrupa'da . e tabi Türk hakemleri olmadan puan alamazlar.

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