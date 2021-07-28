Galatasaray PSV maçı ne zaman? Galatasaray PSV maçı saat kaçta, hangi kanalda??

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.eleme turunun ilk maçında Hollanda takımı PSV, Galatasaray’ı 5 – 1’lik skorla yenerken, Galatasaray bu yenilgiyle beraber tur şansını zora sokmuş oldu. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak maç için futbol severlerin heyecanlı bekleyişi devam ederken, birçok kişi maçın hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor.
Galatasaray PSV maçı ne zaman?
Rakibi PSV ile rövanşı 28 Temmuz (Bugün) Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak olan sarı-kırmızılılar, Kupa 1'e veda etmesi halinde yoluna Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek.
Galatasaray PSV maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma Spor Smart kanalından yayınlanacak ve karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’nunda Davide Massa yönetecek.
Uzatmaya gidecek
Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalabilmek için mücadele eden Galatasaray, bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak maçta PSV Eindhoven’ı ağırlayacak.
UEFA’nın aldığı karar doğrultusunda deplasman golü kuralı kalktığı için Galatasaray’ın 90 dakika sonunda maçı 4 farklı kazanması halinde karşılaşma uzatmaya gidecek.
Yani Galatasaray'ın fark atması maçı uzatmalara götürürken, 5 fark atması turu atlamasını sağlayacak.
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