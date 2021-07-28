Galatasaray PSV maçı ne zaman? Galatasaray PSV maçı saat kaçta, hangi kanalda??

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.eleme turunun ilk maçında Hollanda takımı PSV, Galatasaray’ı 5 – 1’lik skorla yenerken, Galatasaray bu yenilgiyle beraber tur şansını zora sokmuş oldu. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak maç için futbol severlerin heyecanlı bekleyişi devam ederken, birçok kişi maçın hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor.