Galatasaray Sacha Boey'in yerini dünya yıldızı ile dolduruyor! Drogba telefon açtı: Teklifi kabul et!

Galatasaray'ın yıldız ismi Sacha Boey Alman devi Bayern Münih'e satılmasının ardından sağ bek arayışlarını hızlandırmıştı. Sarı-Kırmızılılar birçok isimle temaslarını sürdürürken sürpriz bir isimle anlaşma sağladı.
Galatasaray yönetimi sezon sonunda Nottingham Forest ile sözleşmesi sona erecek olan Serge Aurier ile el sıkıştı.
Sarı-kırmızılıların bu transferinde eski yıldızları Didier Drogba’nın etkisi büyük oldu. Drogba’nın, vatandaşı olan Aurier’i telefonla arayarak, “Galatasaray’ın teklifini hiç düşünmeden kabul et” dediği öğrenildi.
Bu sezon Nottingham formasıyla Premier Lig’de 12 maça çıkan Serge Aurier, sakatlığı nedeniyle üst üste 5 maçı kaçırırken, Afrika Kupası’nda formasına kavuştu. Fildişi Sahilli futbolcu, 2015’te Toulouse’tan PSG’ye 10 milyon Euro’ya, 2017’de ise PSG’den Tottenham’a 25 milyon Euro’ya transfer olmuştu.
31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’a 4 aylığına imza atacak ve 800 bin Euro kazanacak, 1 Temmuz itibarıyla da tamamen boşa çıkacak.
Sarı-Kırmızılılar, performans durumuna göre bir değerlendirme yapıp, Aurier’le öncelikli olarak tekrar masaya oturabilecek. Ancak deneyimli savunmacının takıma katılması biraz daha zaman alacak.