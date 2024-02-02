Galatasaray Sacha Boey'in yerini dünya yıldızı ile dolduruyor! Drogba telefon açtı: Teklifi kabul et!

4 AYLIK ANLAŞMA

31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’a 4 aylığına imza atacak ve 800 bin Euro kazanacak, 1 Temmuz itibarıyla da tamamen boşa çıkacak.

Sarı-Kırmızılılar, performans durumuna göre bir değerlendirme yapıp, Aurier’le öncelikli olarak tekrar masaya oturabilecek. Ancak deneyimli savunmacının takıma katılması biraz daha zaman alacak.