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Galatasaray Sacha Boey'in yerini dünya yıldızı ile dolduruyor! Drogba telefon açtı: Teklifi kabul et!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.02.2024 12:33 | Son Güncelleme:
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Galatasaray başarılı ismi Sacha Boey'i rekor bir bonservis bedeli karşılığında Alman devi Bayern Münih'e transfer olurken, sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar listesine Serge Aurier'i alırken transferde devreye Drogba girdi. İşte detaylar...

Serge Aurier

Serge Aurier

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Nottingham Forest
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Galatasaray'ın yıldız ismi Sacha Boey Alman devi Bayern Münih'e satılmasının ardından sağ bek arayışlarını hızlandırmıştı. Sarı-Kırmızılılar birçok isimle temaslarını sürdürürken sürpriz bir isimle anlaşma sağladı.

Galatasaray yönetimi sezon sonunda Nottingham Forest ile sözleşmesi sona erecek olan Serge Aurier ile el sıkıştı.

Canlı Skor

DROGBA İKNA ETTİ

DROGBA İKNA ETTİ

Sarı-kırmızılıların bu transferinde eski yıldızları Didier Drogba’nın etkisi büyük oldu. Drogba’nın, vatandaşı olan Aurier’i telefonla arayarak, “Galatasaray’ın teklifini hiç düşünmeden kabul et” dediği öğrenildi.

25 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

25 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Bu sezon Nottingham formasıyla Premier Lig’de 12 maça çıkan Serge Aurier, sakatlığı nedeniyle üst üste 5 maçı kaçırırken, Afrika Kupası’nda formasına kavuştu. Fildişi Sahilli futbolcu, 2015’te Toulouse’tan PSG’ye 10 milyon Euro’ya, 2017’de ise PSG’den Tottenham’a 25 milyon Euro’ya transfer olmuştu.

4 AYLIK ANLAŞMA

4 AYLIK ANLAŞMA

31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’a 4 aylığına imza atacak ve 800 bin Euro kazanacak, 1 Temmuz itibarıyla da tamamen boşa çıkacak.

Sarı-Kırmızılılar, performans durumuna göre bir değerlendirme yapıp, Aurier’le öncelikli olarak tekrar masaya oturabilecek. Ancak deneyimli savunmacının takıma katılması biraz daha zaman alacak.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Sacha Boey son dakika galatasaray
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