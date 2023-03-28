Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur bombayı patlattı! 'Belgeler elimde' dedi... İşte Fenerbahçe'nin Zaniolo teklifi

"SİNİRLE SÖYLEDİM..."

Candaş Tolga Işık: "Eşiniz, 'Ligi bitirtmeyiz' lafınızdan sonra size çok kızmış, siz de sonrasında üzüldünüz ve özür dilediniz."

Erden Timur: "O maç sonrasında çıkmak yanlıştı, çok sinirliydim. Bir daha da çıkmam. Bizim de tecrübesizliğimiz... Kasıt, bu lig bu şekilde nasıl biter idi. Sinirle söylenen bir şeydi. Bu laf beni yıllarca takip edecek herhalde."