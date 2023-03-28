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Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur bombayı patlattı! 'Belgeler elimde' dedi... İşte Fenerbahçe'nin Zaniolo teklifi

28.03.2023 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Timur Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine dair merak edilen konulara açıklık getirirken, çok merak edilen konuların başında gelen Zaniolo transferine dair de konuştu. Zaniolo'nun maliyetini açıklayan Timur, Fenerbahçe'nin de 23 yaşındaki oyuncuya yaptığı teklifi canlı yayında açıkladı.

Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur, TV100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine dair açıklamalarda bulunan Timur, çok merak edilen konulara açıklık getirdi.

Çok konuşulan 'Ligi bitirtmeyiz' sözleri için pişman olduğunu dile getiren Timur, çok ses getiren transfer Zaniolo'ya dair de gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI:

"BİRLİK OLMAYI İYİ BİLİYORUZ"

"BİRLİK OLMAYI İYİ BİLİYORUZ"

"En kolay olan şey birlik olmak. Memlekette zor anlarda birlik olmayı çok iyi biliyoruz. Büyük takımların muazzam bir gücü var. Bu gücü sadece futbolda kullanmak olmaz. Birçok afete gittim. Böyle örgütlü yapılarla çok daha fazlası yapılabilir."

"SİNİRLE SÖYLEDİM..."

"SİNİRLE SÖYLEDİM..."

Candaş Tolga Işık: "Eşiniz, 'Ligi bitirtmeyiz' lafınızdan sonra size çok kızmış, siz de sonrasında üzüldünüz ve özür dilediniz."

Erden Timur: "O maç sonrasında çıkmak yanlıştı, çok sinirliydim. Bir daha da çıkmam. Bizim de tecrübesizliğimiz... Kasıt, bu lig bu şekilde nasıl biter idi. Sinirle söylenen bir şeydi. Bu laf beni yıllarca takip edecek herhalde."

CEMALNUR SARGUT İLE OLAN GÖRÜNTÜLERİ HAKKINDA

CEMALNUR SARGUT İLE OLAN GÖRÜNTÜLERİ HAKKINDA

"Bunu Galatasaray seçimlerinden önce çıkarmışlardı. Bir mevlütteydik o zaman. Ben tasavvuf ile ilgilenirim evet ama bu farklı bir yerdi. İnsanın yaradılış amacı kendini tanımak."

"MAKSATLIK ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARILDI"

"MAKSATLIK ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARILDI"

"Bunun da maksatlı bir şekilde ortaya çıkarıldığını düşünüyorum. Benim bir cemaat ve tarikatla bağlantım yok. Benim anne ve baba tarafımda alevilik vardır. Ne gerek var bunları dile getirmeye."

ZANIOLO'NUN MALİYETİ

ZANIOLO'NUN MALİYETİ

"Rakamlar; 5 yıl vadeyle 3 milyon 3 milyon ödeyeceğiz. Bonuslar; Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez son 16'ya kalırsa 1 milyon euro. Çeyrek finale kalırsa 1 milyon euro, yarı finale kalırsa 1 milyon euro falan bunları topluyorsun sonra 30 ediyor. Türkiye Kupası'nda madde var mesela, orada zaten oynatmıyorsunuz. Final oynarsa 1 milyon euro, Ballon d'Or alırsa 1 milyon euro. Bonusların olma ihtimali yüzde 10 falan. Bonuslar çıkınca maliyet 15 milyon euro."

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