Galatasaray taraftarı ateş püskürdü: "Puan kaybının sorumlusu sensin"

Galatasaray, 90+5. dakikaya kadar 1-0 önde götürdüğü Fenerbahçe maçından 1-1'lik skorla ayrıldı. Karşılaşmanın son anlarında sarı-lacivertlilerin golüne engel olamayan Galatasaray'da eleştiri okları Arda Ünyay'a yöneltildi. | Galatasaray haberleri ...

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe- Galatasaray derbisi, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin son anlarında kalesinde golü gören sarı-kırmızılılar Kadıköy'den kritik bir galibiyeti kaçırdı.

"GOLÜN SORUMLUSU ARDA ÜNYAY"

Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada sorumlu olarak Arda Ünyay'ı ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Tecrübesiz oyuncuyu bu maçta almak hataydı" , "Puan kaybının sorumlusu Arda Ünyay" şeklinde yorumlar yaptı.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ 90+5'TE GELDİ

Fenerbahçe, dakikalar 90+5'i gösterdiğinde maçta eşitliği yakaladı. Ceza sahasına gelen ortada Jhon Duran, Galatasaray'ın genç yıldızı Arda Ünyay'dan önce topa vurarak takımına 1 puanı kazandırdı.

İŞTE BAZI YORUMLAR

