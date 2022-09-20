Galatasaray taraftarı bu imzayı bekliyordu! Yönetimin Yunus Akgün planı ortaya çıktı...

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da çıktığı 38 resmi maçta 9 gol - 17 asistlik bir performans sergileyerek Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün, sarı - kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı. Bu sezon Parçalı forma ile tüm Süper Lig maçlarında oynayan, gol katkısı veremese de etkili oyununu sürdüren Akgün için yeni sözleşme konusu gündeme gelmişti.

GALATASARAY'I BEKLİYOR

Genç futbolcu, taraftarların merakla beklediği imzayı atmak için geri sayıma geçti. 22 yaşındaki milli yıldız, Galatasaray'ın resmi olarak harekete geçmesini bekliyor.

YENİ SÖZLEŞME: 20 KATI ZAM

Sarı - kırmızılı yönetimin, özellikle İtalyan kulüplerinin peşinde olduğu ve yıllık 900 TL kazanan Yunus Akgün'e 20 katı zamlı yeni kontrat önerecek.

SERBEST KALMA BEDELİ ASTRONOMİK

Galatasaray'ın, Yunus Akgün ile uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak serbest kalma bedeli olarak astronomik bir rakam belirleyeceği ifade edildi.