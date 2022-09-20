SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray taraftarı bu imzayı bekliyordu! Yönetimin Yunus Akgün planı ortaya çıktı...

Galatasaray taraftarı bu imzayı bekliyordu! Yönetimin Yunus Akgün planı ortaya çıktı...

20.09.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon kiralandığı Adana Demirspor ile gösterdiği performansla beğeni toplayan ve Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün, takımın vazgeçilmezleri arasına girmişti. Teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon her maçta görev verdiği genç futbolcu için Avrupa'nın birçok kulübü takipteydi. Yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı konuşulan Akgün için sıcak bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da çıktığı 38 resmi maçta 9 gol - 17 asistlik bir performans sergileyerek Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün, sarı - kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı. Bu sezon Parçalı forma ile tüm Süper Lig maçlarında oynayan, gol katkısı veremese de etkili oyununu sürdüren Akgün için yeni sözleşme konusu gündeme gelmişti.

GALATASARAY'I BEKLİYOR

fxzv54tucaafrpb-1659960461

Genç futbolcu, taraftarların merakla beklediği imzayı atmak için geri sayıma geçti. 22 yaşındaki milli yıldız, Galatasaray'ın resmi olarak harekete geçmesini bekliyor.

YENİ SÖZLEŞME: 20 KATI ZAM

aa_20220607_28098321_28098308_litvanya_turkiye[1]-1655029704

Sarı - kırmızılı yönetimin, özellikle İtalyan kulüplerinin peşinde olduğu ve yıllık 900 TL kazanan Yunus Akgün'e 20 katı zamlı yeni kontrat önerecek.

SERBEST KALMA BEDELİ ASTRONOMİK

yunus_akgun_sevinc_08_08_2022

Galatasaray'ın, Yunus Akgün ile uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak serbest kalma bedeli olarak astronomik bir rakam belirleyeceği ifade edildi.

YUNUS AKGÜN FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Yunus Akgün galatasaray sözleşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Şirketler birer birer dört gün çalışma modeline geçiyor

Şirketler birer birer dört gün çalışma modeline geçiyor

Luis Suarez'den ayrılık kararı! Fenerbahçe detayı...

Luis Suarez'den ayrılık kararı! Fenerbahçe detayı...

Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! İnanılmaz bir para...

Ronaldo gerçeği ortaya çıktı! İnanılmaz bir para...

UEFA, o ülkeyi men etti! Resmi açıklama...

UEFA, o ülkeyi men etti! Resmi açıklama...

'Türk mü, yabancı mı' krizi sürüyor! Flaş sözler...

'Türk mü, yabancı mı' krizi sürüyor! Flaş sözler...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.