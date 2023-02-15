Galatasaray taraftarı Emre Karayaka'dan depremin ilk gününden bu yana yapılan en ilginç bağış! Başkan Dursun Özbek statta bizzat karşıladı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken, futbol kulüpleri de depremden etkilenen kentlere yardım kampanyaları düzenlemeye devam ediyor.
Bu kulüplerden biri olan ve yaşanan afetin ilk gününden bu yana afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılaşmak için çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı camiada belki de depremin ilk gününden bu yana yapılan en ilginç bağış geldi.
Galatasaray taraftarı olan Emre Karakaya, depremzedeler için düzenlenecek müzayedede satışa sunulmak üzere 1973 model Mustang Mach 1 model klasik spor aracını Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na teslim etti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Karakaya'yı statta karşıladı ve kendisine teşekkür ederek, "Bağışların ardı arkası kesilmiyor. Emre de depremzedelere yardım etmek için arabasını bağışlıyor. Bunu açık artırma ile satışa çıkaracağız. Emre bunun yarıya yakın kısmını bağışlamak istiyor. Emre'nin bu jestine karşılık vermek açısından harekete geçileceğini düşünüyorum. Tüm Türk Milleti'ne çağrı yapıyorum. Bu bağış kampanyasına katılım gösterelim" ifadelerini kullandı.
Emre Karakaya ise, "Yüzde 50'sini bağış olarak yapacağız. Rakam yukarı çıktıkça bağış miktarı artacak. Bizim alacağımız para ise kesinlikle artmayacak. 2 milyona satılırsa 1 milyon TL'sini alıyorum ama; 10 milyona satılsa bile yine 1 milyon TL alacağım. Bu şekilde inşallah hayırlara vesile olsun ve destekler artsın diye umuyorum" şeklinde konuştu. Bağış yapılan klasik otomobilin piyasa değerinin 1.5 milyon lira civarında olduğu belirtildi.