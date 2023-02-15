Galatasaray taraftarı Emre Karayaka'dan depremin ilk gününden bu yana yapılan en ilginç bağış! Başkan Dursun Özbek statta bizzat karşıladı

10 MİLYONA SATILIRSA...

Emre Karakaya ise, "Yüzde 50'sini bağış olarak yapacağız. Rakam yukarı çıktıkça bağış miktarı artacak. Bizim alacağımız para ise kesinlikle artmayacak. 2 milyona satılırsa 1 milyon TL'sini alıyorum ama; 10 milyona satılsa bile yine 1 milyon TL alacağım. Bu şekilde inşallah hayırlara vesile olsun ve destekler artsın diye umuyorum" şeklinde konuştu. Bağış yapılan klasik otomobilin piyasa değerinin 1.5 milyon lira civarında olduğu belirtildi.