Galatasaray taraftarı gol sessizliğine bürünen Icardi'nin, antrenmandaki halini gören taraftar isyan etti: İlk 11'de istemiyoruz!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topa sahip olma ve orta-şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

ICARDI İSYANI

Galatasaray resmi hesabından paylaşılan antrenman sonrası görüntülerde fazla kilolarıyla dikkat çeken Icardi için binlerce yorumda bulunan Sarı-Kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.

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