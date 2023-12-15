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  4. Galatasaray taraftarı gol sessizliğine bürünen Icardi'nin, antrenmandaki halini gören taraftar isyan etti: İlk 11'de istemiyoruz!

Galatasaray taraftarı gol sessizliğine bürünen Icardi'nin, antrenmandaki halini gören taraftar isyan etti: İlk 11'de istemiyoruz!

15.12.2023 15:44 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi son 10 maçta 2 si penaltıdan olmak üzere 3 gol kaydederken, yıldız ismin bu durumu taraftarı da isyan ettirdi. Sarı-Kırmızılılar Icardi'nin son haftalarda düşük performansı sonrası isyan ederken, tepkilerini antrenman fotoğraflarına yazdığı yorumlarda dile getirdi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topa sahip olma ve orta-şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

ICARDI İSYANI

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Galatasaray resmi hesabından paylaşılan antrenman sonrası görüntülerde fazla kilolarıyla dikkat çeken Icardi için binlerce yorumda bulunan Sarı-Kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.

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