Galatasaray tarihine geçecek transfer! İtalyanlar Kerem Aktürkoğlu transferini açıkladı, rakam verdi...

Bu sezon şampiyonluğun en büyük konumu durumunda bulunan ve kupayı kimselere kaptırmak istemeyen Galatasaray'da sezon sonu için transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ederken Sarı-Kırmızılılar'da birçok isim Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda.
Bu isimlerden biri de performansıyla göz kamaştıran isimlerden olan Kerem Aktürkoğlu... Verdiği bir röportajda yıldız oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılarak Avrupa'da top koşturmak istediğini söyleyen genç oyuncu için Napoli devreye girdi. Milan'ın hamlesi sonrası vites arttıran Napoli, görüşmelere başlamak için kolları sıvadı.
2020 yazında bedelsiz transfer olduğu Galatasaray'da performansıyla yükselişe geçen ve değerine değer katan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.İtalyan basınında yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu için Napoli, Galatasaray'a teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Victor Osimhen'in satışından büyük gelir elde etmeye hazırlanan İtalyan devi, genç oyuncu için kesenin ağzını açtı. Napoli'nin Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor.
Eğer milli yıldızın transferi bu rakamla gerçekleşirse 16 milyon euroluk Badou Ndiaye satışını geride bırakarak Galatasaray tarihinin en pahalı satışı olacak.
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 28 resmi maça çıkarken bunların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1874 dakika süre alan 24 yaşındaki milli oyuncu, 8 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.