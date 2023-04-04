Galatasaray tarihine geçecek transfer! İtalyanlar Kerem Aktürkoğlu transferini açıkladı, rakam verdi...

Bu sezon şampiyonluğun en büyük konumu durumunda bulunan ve kupayı kimselere kaptırmak istemeyen Galatasaray'da sezon sonu için transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ederken Sarı-Kırmızılılar'da birçok isim Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda.

Bu isimlerden biri de performansıyla göz kamaştıran isimlerden olan Kerem Aktürkoğlu... Verdiği bir röportajda yıldız oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılarak Avrupa'da top koşturmak istediğini söyleyen genç oyuncu için Napoli devreye girdi. Milan'ın hamlesi sonrası vites arttıran Napoli, görüşmelere başlamak için kolları sıvadı.