SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray tarihine geçecek transfer! İtalyanlar Kerem Aktürkoğlu transferini açıkladı, rakam verdi...

Galatasaray tarihine geçecek transfer! İtalyanlar Kerem Aktürkoğlu transferini açıkladı, rakam verdi...

04.04.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon sonu için de çalışmalarına devam eden Galatasaray, transferde dur durak bilmiyor. Sezon başı ve devre arasında birçok yıldız ismi kadrosun kayan Sarı-Kırmızılılar'da başarılı isim Kerem Aktürkoğlu için İtalyan basınında çok konuşulacak bir haber kaleme alındı. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bu sezon şampiyonluğun en büyük konumu durumunda bulunan ve kupayı kimselere kaptırmak istemeyen Galatasaray'da sezon sonu için transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ederken Sarı-Kırmızılılar'da birçok isim Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda.

Bu isimlerden biri de performansıyla göz kamaştıran isimlerden olan Kerem Aktürkoğlu... Verdiği bir röportajda yıldız oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılarak Avrupa'da top koşturmak istediğini söyleyen genç oyuncu için Napoli devreye girdi. Milan'ın hamlesi sonrası vites arttıran Napoli, görüşmelere başlamak için kolları sıvadı.

HAYALİ GERÇEK OLUYOR

HAYALİ GERÇEK OLUYOR

2020 yazında bedelsiz transfer olduğu Galatasaray'da performansıyla yükselişe geçen ve değerine değer katan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.İtalyan basınında yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu için Napoli, Galatasaray'a teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

PARA YAĞACAK 

PARA YAĞACAK 

Victor Osimhen'in satışından büyük gelir elde etmeye hazırlanan İtalyan devi, genç oyuncu için kesenin ağzını açtı. Napoli'nin Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇECEK

GALATASARAY TARİHİNE GEÇECEK

Eğer milli yıldızın transferi bu rakamla gerçekleşirse 16 milyon euroluk Badou Ndiaye satışını geride bırakarak Galatasaray tarihinin en pahalı satışı olacak.

28 MAÇTA 12 KATKI 

28 MAÇTA 12 KATKI 

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 28 resmi maça çıkarken bunların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1874 dakika süre alan 24 yaşındaki milli oyuncu, 8 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Kerem Aktürkoğlu son dakika galatasaray Şampiyon sezon erden

En Çok Okunan Haberler

İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri!

İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri!

O illerde eş zamanlı operasyon! Banka hesaplarında milyarlarca liralık...

O illerde eş zamanlı operasyon! Banka hesaplarında milyarlarca liralık...

Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın hayalini açıkladı!

Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın hayalini açıkladı!

Canlı yayında duyuldu! Göksenin Köksal'dan olay hareket...

Canlı yayında duyuldu! Göksenin Köksal'dan olay hareket...

Süper Lig'in yıldızı; din değiştirdi, Müslüman oldu

Süper Lig'in yıldızı; din değiştirdi, Müslüman oldu

Penaltı sonrası soyunma odasında ortalık karıştı! Arda Güler'in üzerine yürüdüler "Yemin et!"

Penaltı sonrası soyunma odasında ortalık karıştı! Arda Güler'in üzerine yürüdüler "Yemin et!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.