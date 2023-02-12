Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası açıklamalar: Her gece ağlıyoruz!

"BÜTÜN ÜLKE UĞRAŞIYOR"

Bütün Türkiye büyük bir çaba sarf ediyor. Az çok demeden bu işin içinde olan bazısı göz önünde, bazısı değil, o kadar çok insan bir mücadele veriyor ki... Bu mücadele içerisinde ne kadar duyarlı olduğumuzu bir kere daha gördük ama deprem bölgelerine yardımı ne kadar uzun vadeye taşıyabiliyorsak çok daha değerli olacak. Kısa vadede herkes bir şey yapıyor ama uzun vadede neler yapacağız, o önemli. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor, herkes ipin ucundan tutuyor.