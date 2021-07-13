Galatasaray transfer haberleri! Aslan, dünyaca ünlü yıldızı bedavaya bitirebilir

Daha önce sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Arturo Vidal’la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İtalyan La Gazzetta della Sport’un iddiasına göre; Galatasaray, Vidal konusunda pek istekli olmasa da her an bir sürpriz yapabilir…

İşte Galatasaray için transfer iddiaları...

STANİCU İÇİN KAP BEKLENİYOR Galatasaray, Ruman 10 numara Stanicu için yaptığı 3,5 milyon avroluk teklifi 5 milyon avroya yükseltti. 6 milyon avro isteyen Slavia Prag, indirim yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ı çok isteyen yıldız futbolcu hakkında bu hafta KAP bildirimi bekleniyor.

GALATASARAY İSMAİL’LE İLGİLENİYOR De Andre Yedlin'in performansından memnun olmayan ve Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz olayın ardından ortaya koyacağı oyunun belirsizliği sebebiyle Galatasaaray, Bursaspor'un genç yıldızı İsmail Çokçalış'ı gündemine aldı. Galatasaray'ın bu hafta içerisinde Bursaspor ile masaya oturacağı belirtilirken, çapraz bağları kopan genç yıldız için Bursa cephesinin transferde zorluk çıkarması beklenmiyor. Ayrıca eylül ayı içerisinde sahaları dönmesi beklenen İsmail Çokçalış'ın da Galatasaray'da forma giymek istediği belirtiliyor.

GEDSON İÇİN OPSİYON PAZARLIKLARI Geçen sezonun devre arasında takıma katılan ve camianın sevgilisi olan Gedson Fernandes'in 1 yıl daha kiralanması için yoğun mesai harcanıyor. Benfica'ya 2 milyon avro kiralama, 10 milyon avro da satın alma opsiyonu teklif edilirken, Portekiz ekibi de oyuncusunun bonservisini artırmayı hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, Gedson için 15 milyon avro opsiyon konmasında ısrar ederken, yönetim de 10 milyon avroda diretiyor.

BERKAN İÇİN RESMİ ADIMLAR Alanyaspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Berkan Kutlu için Galatasaray resmî adımı attı. Galatasaray başkanı Burak Elmas, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'yla görüşme talep etti. İtalyan ekibi Sassuolo'nun da 23 yaşındaki yıldız için devrede olduğu öne sürülürken, Galatasaray'ın bundan dolayı transferde aceleci olduğu iddia edildi.