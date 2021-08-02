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Galatasaray transfer haberleri! Fatih Terim’den Felipe Melo bombası!

02.08.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Futbol Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim, düzenlediği basın toplantısında, sarı-kırmızılı takımda oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Brezilyalı yıldız Felipe Melo'nun tekrardan takıma gelebileceğini ifade etti. Terim’in Melo açıklaması, taraftarı heyecanlandırdı.

38 yaşında Felipe Melo’nun Brezilya Ligi’nde oynadığı takımın 2 yıldır şampiyon olduğunu anımsatan Terim, kendisiyle sürekli görüştüğünü vurgulayarak, Galatasaray’a gelmek istediğini belirtti. İşte Galatasaray’la ilgili güncel transfer haberleri…

İşte Galatasaray'daki transfer haberleri...

TERİM’DEN MELO BOMBASI

TERİM’DEN MELO BOMBASI
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Felipe Melo’nun 38 yaşında olmasına rağmen hâlâ Galatasaray'a gelebilecek seviyede bir oyuncu olduğunu kaydederek, Brezilya Ligi'nde oynadığı takımın son 2 senedir şampiyon olduğunu anımsattı.
Melo ile sürekli görüştüğünü, Galatasaray'a gelmek istediğini aktaran Terim’in açıklamaları taraftarı heyecanlandırdı.

İŞTE GALATASARAY’IN DİAGNE İÇİN CAGLİARİ’DEN İSTEDİĞİ RAKAM

İŞTE GALATASARAY’IN DİAGNE İÇİN CAGLİARİ’DEN İSTEDİĞİ RAKAM
Terim’in yeni sezonda kadroda düşünmediği Mbaye Diagne'ye İtalyan ekibi Cagliari talip oldu. Cagliari, Diagne için Galatasaray’a 4 milyon avro teklif ederken, sarı-kırmızılı takım ise bu rakamı az buldu.
Cagliari’nin takımdan ayrılması beklenen Giovanni Simeone'nin yerini Diagne ile doldurmayı planladığı kaydedildi. Galatasaray ile Cagliari arasında görüşmeler sürerken, italyan ekibinin 4 milyon avro önerdiği, Galatasaray'ın ise 5 milyon avroda ısrar ettiği kaydedildi. Diagne, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olduğu mücadelede Galatasaray’ın tek golünü kaydetmişti.

ASLAN, HARROUI'NİN PEŞİNDE

ASLAN, HARROUI'NİN PEŞİNDE
Lions de l’Atlas’ın haberine göre; Galatasaray, Abdou Harroui'nin transferinin bitirmek için uğraşıyor. Haberde Harroui'nin Sparta ile sözleşmesinin son senesine girdiği ve Rotterdam'daki macerasını uzatmak istemediği belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne
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