Galatasaray transfer haberleri! Fatih Terim’den Felipe Melo bombası!

38 yaşında Felipe Melo’nun Brezilya Ligi’nde oynadığı takımın 2 yıldır şampiyon olduğunu anımsatan Terim, kendisiyle sürekli görüştüğünü vurgulayarak, Galatasaray’a gelmek istediğini belirtti. İşte Galatasaray’la ilgili güncel transfer haberleri…

İşte Galatasaray'daki transfer haberleri...

TERİM’DEN MELO BOMBASI Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Felipe Melo’nun 38 yaşında olmasına rağmen hâlâ Galatasaray'a gelebilecek seviyede bir oyuncu olduğunu kaydederek, Brezilya Ligi'nde oynadığı takımın son 2 senedir şampiyon olduğunu anımsattı.

Melo ile sürekli görüştüğünü, Galatasaray'a gelmek istediğini aktaran Terim’in açıklamaları taraftarı heyecanlandırdı.

İŞTE GALATASARAY’IN DİAGNE İÇİN CAGLİARİ’DEN İSTEDİĞİ RAKAM Terim’in yeni sezonda kadroda düşünmediği Mbaye Diagne'ye İtalyan ekibi Cagliari talip oldu. Cagliari, Diagne için Galatasaray’a 4 milyon avro teklif ederken, sarı-kırmızılı takım ise bu rakamı az buldu.

Cagliari’nin takımdan ayrılması beklenen Giovanni Simeone'nin yerini Diagne ile doldurmayı planladığı kaydedildi. Galatasaray ile Cagliari arasında görüşmeler sürerken, italyan ekibinin 4 milyon avro önerdiği, Galatasaray'ın ise 5 milyon avroda ısrar ettiği kaydedildi. Diagne, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olduğu mücadelede Galatasaray’ın tek golünü kaydetmişti.