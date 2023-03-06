Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Kupa canavarı geri dönüyor... Sarı-Kırmızılılar Alex Telles'i yeniden gündemine aldı

Süper Lig'de geride kalan 24 haftada topladığı 57 puanla lider olan ve şampiyonluğun en büyük favorisi olan Galatasaray ara transfer dönemini Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe transferleriyle kapatırken, gelecek sezonun kadro yapılanması için de kolları erkenden sıvamış durumda.
Bu kapsamda birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılı kurmaylar listenin başına daha önce Galatasaray forması giyen ve performansıyla önce Galatasaray'dan Porto'ya daha sonra ise Premier Lig'in dev kulübü Manchester United'a transfer olan Alex Telles'i tekrar gündemine aldığı öğrenildi.
2020-2021 sezonunda Porto'dan 15 milyon Euro'ya İngiltere devi Manchester United'a transfer olan başarılı oyuncu, bu sezon başında ,se LaLiga ekiplerinden Sevilla'ya kiralık olarak gönderilmişti.
Türkiye'de oynadığı dönemde Galatasaray ile kazanmadığı kupa kalmayan Telles, Sarı-Kırmızılı forma altında 2 Türkiye Kupası, Süper Lig ve Türkiye Süper Kupası kazandı. Yıldız oyuncu Galatasaray kariyerinde 2 gol, 4 asist yaptı. Porto'da 195 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 26 gol atarken 57 asist yaptı.
Galatasaray'ın 2013-2014 sezonunda Gremio'dan 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Telles, 2015-16 sezonunu Inter'de kiralık geçirirken, sonraki sezon yaklaşık 7 buçuk milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Porto'ya gitmişti.