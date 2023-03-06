Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Kupa canavarı geri dönüyor... Sarı-Kırmızılılar Alex Telles'i yeniden gündemine aldı

Bu kapsamda birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılı kurmaylar listenin başına daha önce Galatasaray forması giyen ve performansıyla önce Galatasaray'dan Porto'ya daha sonra ise Premier Lig'in dev kulübü Manchester United'a transfer olan Alex Telles'i tekrar gündemine aldığı öğrenildi.