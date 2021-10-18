Galatasaray UEFA maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda?

Lider pozisyonundaki Galatasaray bu hafta deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar grupta puanı olmayan Lokomotiv'i yenmeyi ve diğer maçlara daha motivasyonlu bir şekilde çıkmayı hedefliyor. İşte merak edilenler...