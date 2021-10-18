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Galatasaray UEFA maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda?

18.10.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’ndaki üçüncü hafta maçında Galatasaray ile Lokomotiv Moskova kozlarını paylaşacak. Futbolseverler tarafından merakla beklenen Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı 21 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak. Maçın nereden izleneceği belli oldu. İşte merak edilenler...

Lider pozisyonundaki Galatasaray bu hafta deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar grupta puanı olmayan Lokomotiv'i yenmeyi ve diğer maçlara daha motivasyonlu bir şekilde çıkmayı hedefliyor. İşte merak edilenler...

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray UEFA maçı; Lokomotiv Central Stadium'da 21 Ekim 2021 Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı 22.00'da başlayacak.
Söz konusu maç EXXEN platformunda canlı olarak yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU GALATASARAY MAÇ FİKSTÜRÜ

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU GALATASARAY MAÇ FİKSTÜRÜ
* 16 Eylül 19.45 | Galatasaray-Lazio * 30 Eylül 22.00 | Marsilya-Galatasaray * 21 Ekim 22.00 | Lokomotiv-Galatasaray * 4 Kasım 19.45 | Galatasaray-Lokomotiv * 25 Kasım 19.45 | Galatasaray-Marsilya * 9 Aralık 22.00 | Lazio-Galatasaray
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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