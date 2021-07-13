Galatasaray Valentin Rosier için Sporting Lizbon'la anlaştı

Galatasaray 'dan Beşiktaş 'a transfer çalımı... Sarı kırmızılılar, geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda pay sahiplerinden birisi olan sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'i kadrosuna katmak için Sporting Lizbon ile anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın Rosier transferi için pazarlık yaptığı Lizbon, Cim Bom'un teklifini kabul etti. Galatasaray yönetimi, Portekiz ekibiyle yaptığı görüşmeler sonucunda 4.5 milyon euroluk bonserviste el sıkıştılar.

ROSİER AÇIKLAMIŞTI

Valentin Rosier, siyah beyazlı ekiple kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından geleceğine dair konuşmuştu. Ülkesinin basınından SoFoot'a özel bir röportaj veren Fransız sağ bek, isminin Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmasına ilişkin, "Başka bir Türk takımına imza atarsam Beşiktaş'a ve Beşiktaş taraftarına ihanet etmiş gibi hissederim. Böyle bir transfer düşünülemez bile..." ifadelerini kullanmıştı.

"MENAJERİM BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYOR" Menajerinin Beşiktaş ile görüştüğünü ve teklifleri görmek istediğini söyleyen Valentin Rosier, hayalinin ise Premier Lig olduğunu açıklamıştı. Fransız oyuncu, "Her zaman ifade ettiğim gibi hayalim Premier Lig'de oynamak. Bence orası dünyadaki en iyi lig. Menajerim bir süredir Beşiktaş ile görüşüyor. Şampiyonluktan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalimden önce karar vermek istemedim. Hala teklifleri bekliyorum." demişti.

LİZBON'A GERİ DÖNER Mİ? Sporting Lizbon'a geri dönme ihtimali hakkında da konuşan 24 yaşındaki oyuncu, "Ruben Amorim çok iyi bir teknik direktör ancak onun gelecek planları arasında yer aldığımı sanmıyorum. Şampiyon oldular ve çok iyi bir kadroları var. Ancak Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamaz ve başka bir takımla anlaşamazsam geri dönebilirim." demişti.

GALATASARAY'DAN YENİ TEKLİF Sezonun sona ermesinden bu yanan Valentin Rosier ve Beşiktaş cephesinde yaşanan gelişmeler bu şekildeyken Galatasaray cephesinden yeni bir hamle geldiği öne sürüldü.