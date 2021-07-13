Süper Lig'de transfer fırtınası! 2021/22 sezonu öncesi atılan imzalar

Süper Lig'de fikstürün çekilmesinin ardından tüm takımlar planlarını yapmaya başladı. Sezona iyi girmek isteyen takımlar transferlerini yapmaya devam ediyor. İşte Süper Lig'de biten tüm transferler...
SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER
LIONEL CAROLE
Strasbourg -> Kayserispor
Bonservis: Bedelsiz
MEHMET TOPAL
Başakşehir -> Beşiktaş
Bonservis: Bedelsiz
LUCAS CASTRO
Fatih Karagümrük -> Adana Demirspor
Bonservis: Açıklanmadı
BARIŞ ALPER YILMAZ
Ankara Keçiörengücü -> Galatasaray
Bonservis: 1.5 milyon Euro
DENI MILOSEVIC
Konyaspor -> Antalyaspor
Bonservis: Bedelsiz
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