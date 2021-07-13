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Süper Lig'de transfer fırtınası! 2021/22 sezonu öncesi atılan imzalar

13.07.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği yaşanıyor. Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere kulüpler çalışmalarını son sürat sürdürüyor, transferleri açıklamaya devam ediyor. Süper Lig'de 2021/22 sezonu öncesi yapılan dikkat çeken transferleri derledik.

Süper Lig'de fikstürün çekilmesinin ardından tüm takımlar planlarını yapmaya başladı. Sezona iyi girmek isteyen takımlar transferlerini yapmaya devam ediyor. İşte Süper Lig'de biten tüm transferler...

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftalarıSüper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

LIONEL CAROLE

LIONEL CAROLE
Strasbourg -> Kayserispor Bonservis: Bedelsiz

MEHMET TOPAL

MEHMET TOPAL
Başakşehir -> Beşiktaş Bonservis: Bedelsiz

LUCAS CASTRO

LUCAS CASTRO
Fatih Karagümrük -> Adana Demirspor Bonservis: Açıklanmadı

BARIŞ ALPER YILMAZ

BARIŞ ALPER YILMAZ
Ankara Keçiörengücü -> Galatasaray Bonservis: 1.5 milyon Euro

DENI MILOSEVIC

DENI MILOSEVIC
Konyaspor -> Antalyaspor Bonservis: Bedelsiz
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transfer Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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