Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Nihat Kırmızı'dan Icardi için ayrılık sinyali! Taraftarı korku sarmış durumda "Her şey olabilir"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Radyo Spor'da katıldığı programda gündeme dair oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Son dönemde takımdan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılan Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında konuşan Kırmızı, Süper Kupa maçının tarihiyle ilgili de yorum yaptı.
7 Nisan'da Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçının ertelenmesine dair söylentileri yorumlayan yönetici, "Galatasaray'a erteleme talebi gelmedi, bir görüş yok, eğer gelirse yönetim kurulumuz ve başkanımız bunu değerlendirilir. Böyle bir talep gelirse bir karar alınır. Ama şu anda bir talep yok. Belirlenen takvime göre motivasyonumuzu yapıyoruz. Eğer talep gelirse başkanımız yanıt verir" dedi.
"Fenerbahçe'nin Avrupa kupası maçları ve son zamanlarda yaşanan olaylar belki de ciddi şekilde ertelemeye teşvik edebilir ama bana göre bu takvim doğru bir takvim. Bu takvimle yola devam etmeliyiz bana göre. Talep gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. Belki hiç gelmez talep" şeklinde konuştu.
Adı transfer söylentilerine karışan Arjantinli golcü Mauro Icardi hakkında konuşan Kırmızı, "8 haftamız kaldı, Icardi de tüm oyuncularımız gibi çok önemli bir oyuncumuz. Kendisi burada ve Galatasaray'da çok mutlu. Sosyal medyada da paylaşıyor bunu. Futbolda dün, bugün ve yarın yoktur, her şey olabilir. Ama Icardi dahil tüm oyuncularımızla transferle ilgili bir şey konuşmuyoruz. Süper kupa maçı dahil son 9 maçımız kaldı. Kimsenin transferle kafasını karıştırmak istemiyoruz" sözlerini sarf etti.
Hakim Ziyech'in durumunu değerlendiren yönetici oyuncu hakkında "Kasımpaşa maçında önemli katkılarda bulundu Ziyech. Zor bir maçtı ve kazandık. Önemli bir futbolcumuz. Şu an transferle ilgili hiçbir futbolcumuzla ilgili bir şey söylememiz söz konusu değildir. Eğer böyle bir şey olsa sayın Erden Timur basını bilgilendiriyor" diye konuştu.
Dries Mertens'in camia ile kısa sürede özdeşletiğini ifade eden Nihat Kırmızı oyuncunun sözleşmesi ile alakalı "Bir taraftar ve yönetim olarak Mertens'i çok seviyoruz. İkinci sezonu olmasına rağmen Icardi gibi ödeşleşti takımımızla. Futbolu bırakma kararı bireysel bir karardır. Şu an bu konuları konuşmuyoruz ama dediklerim kendi görüşüm. İkna edebilecek sebepler varsa eğer ve Galatasaray'a katkısının olacağı düşünülüyorsa Mertens ile konuşulur. Keyifle izlemeye devam etmek isteriz, Mertens'in de görüşleri kıymetli ama şu anda bunları konuşmuyoruz. Belki de Fenerbahçe ile Ali Sami Yen'de oynayacağımız maçla şampiyon olacağız ve ondan sonra bu konulara gireriz" dedi.