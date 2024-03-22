Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Nihat Kırmızı'dan Icardi için ayrılık sinyali! Taraftarı korku sarmış durumda "Her şey olabilir"

"MERTENS'İ ÇOK SEVİYORUZ"

Dries Mertens'in camia ile kısa sürede özdeşletiğini ifade eden Nihat Kırmızı oyuncunun sözleşmesi ile alakalı "Bir taraftar ve yönetim olarak Mertens'i çok seviyoruz. İkinci sezonu olmasına rağmen Icardi gibi ödeşleşti takımımızla. Futbolu bırakma kararı bireysel bir karardır. Şu an bu konuları konuşmuyoruz ama dediklerim kendi görüşüm. İkna edebilecek sebepler varsa eğer ve Galatasaray'a katkısının olacağı düşünülüyorsa Mertens ile konuşulur. Keyifle izlemeye devam etmek isteriz, Mertens'in de görüşleri kıymetli ama şu anda bunları konuşmuyoruz. Belki de Fenerbahçe ile Ali Sami Yen'de oynayacağımız maçla şampiyon olacağız ve ondan sonra bu konulara gireriz" dedi.