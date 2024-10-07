Galibiyete rağmen demediğini bırakmadı! 'Galatasaray'da tuhaf şeyler oluyor'

"3 PUAN ÖNEMLİ" HALİL ÖZER:

"Sonuç olarak Galatasaray üç puanı aldı. Tabii ki Fenerbahçe’nin bay geçtiği haftada bu üç puan önemliydi. Ancak vasat oyun ve vasat görüntü devam ediyor. Fenerbahçe maçından sonra ortaya bambaşka bir takım çıktı sanki. Yırtıcı, üretken, mücadeleci, tekmeye kafa koyan görüntüsü bir anda yok oldu. Yani her şeyi ile vasatizm içinde. Bence milli ara ilaç gibi gelecek. Nerede doğru nerede yanlışlar yapılıyor muhtemelen Okan hoca teşhislerde bulunacak. Ancak Avrupa’yı hiç saymıyorum. Bu oyun bizim ligimizde bile yeterli olmaz." [Milliyet]