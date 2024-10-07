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Galibiyete rağmen demediğini bırakmadı! 'Galatasaray'da tuhaf şeyler oluyor'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.10.2024 09:00
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Galatasaray ligin 8. haftasında Alanyaspor'u 1-0 ile geçerken, spot yazarları karşılaşmanın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Galatasaray Alanyaspor karşısında 1-0 kazanırken milli araya lider olarak girdi. Sarı-Kırmızılılar bu galibiyetle Kasımpaşa ve Rigas Skola beraberliklerinin kötü havasını dağıtırken spor yazarları alınan 3 puana rağmen sert eleştirilerde bulundu.

İŞTE O YAZILAR...

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"MİLLİ ARA ŞANS" LEVENT TÜZEMEN: 

"MİLLİ ARA ŞANS" LEVENT TÜZEMEN: 

"Galatasaraylı oyuncularda 60. dakikadan sonra ciddi bir yorgunluk gözlemledim. Bu durum, Galatasaraylı oyuncularda gol yeme korkusu ile panik ve telaş yaratırken Alanya cesaretlenip daha fazla atak yaptı. Tabela üzerinden bakarsak Galatasaray, önemli üç puan aldı. Milli maç arasının hem Okan Buruk hem de Galatasaraylı oyunculara toparlanmaları ve yeniden ritim yakalama adına bir şans olacaktır." [Fotomaç]

"HER ŞEY DERBİYLE BAŞLADI" AHMET ÇAKAR: 

"HER ŞEY DERBİYLE BAŞLADI" AHMET ÇAKAR: 

"Galatasaray'da tuhaf şeyler oluyor. İkinci devre büyük oranda oyundan kopuyorlar. Her ne kadar Alanya'nın gücü fazla olmasa da Galatasaray'ın üzerine fazla gelemeseler de özellikle ikinci 45 dakikalar taraftar için can sıkıcı. Dün gece uzatma dakikalarında Alanyalı oyuncu kendisine çıkartılan topa iyi vursa kalenin üzerinden atmasa farklı olabilirdi. Galatasaray özellikle Fenerbahçe galibiyetinden sonra temposu ve alan daraltmasında problemler yaşıyor. Sanki derbi galibiyetiyle çok şey başarıldı ve oyuncular ruhen tatile çıktı. Sonuçta; Galatasaray için rahatlama maçıydı." [Sabah]

"YUNUS AKGÜN ÖNLEDİ" ÖMER ÜRÜNDÜL: 

"YUNUS AKGÜN ÖNLEDİ" ÖMER ÜRÜNDÜL: 

"Galatasaray oyundan düşmesine rağmen son yarım saatte yine gollük pozisyonlar bulan taraftı. Gelelim genel gözlemlerime; bu maçta öncelikle 3 puan önemliydi, o alındı. Hücumda lokomotif görevi sahanın en başarılı isimlerinden Yunus'taydı. Mertens ve Barış'taki fiziki düşüş devam ediyor. Icardi ise sahada adeta yoktu. Galatasaray'ın 10 kişi oynamasını, Yunus'un iki kişilik performansı önledi. Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel Icardi'ye tanıdığı sınırsız dokunulmazlıktır." [Sabah]

"3 PUAN ÖNEMLİ" HALİL ÖZER: 

"3 PUAN ÖNEMLİ" HALİL ÖZER: 

"Sonuç olarak Galatasaray üç puanı aldı. Tabii ki Fenerbahçe’nin bay geçtiği haftada bu üç puan önemliydi. Ancak vasat oyun ve vasat görüntü devam ediyor. Fenerbahçe maçından sonra ortaya bambaşka bir takım çıktı sanki. Yırtıcı, üretken, mücadeleci, tekmeye kafa koyan görüntüsü bir anda yok oldu. Yani her şeyi ile vasatizm içinde. Bence milli ara ilaç gibi gelecek. Nerede doğru nerede yanlışlar yapılıyor muhtemelen Okan hoca teşhislerde bulunacak. Ancak Avrupa’yı hiç saymıyorum. Bu oyun bizim ligimizde bile yeterli olmaz." [Milliyet]

"İLAÇ GİBİ GELDİ" ZEKİ UZUNDURUKAN: 

"İLAÇ GİBİ GELDİ" ZEKİ UZUNDURUKAN: 

"Bu galibiyet Galatasaray'a ilaç gibi geldi. Kara bulutlar dağıldı, stres sona erdi. Oyun belki çok iyi değildi ama lider Galatasaray, milli maç arasına moralli girmiş oldu." [Fotomaç]

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Süper Lig Ahmet Çakar Alanyaspor son dakika galatasaray
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