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  4. Galler'i mağlup ederek gruptan lider çıkan millilerin muhtemel rakipleri belli oldu! Sosyal medya ayağa kalktı "Keşke yenilseydik"

Galler'i mağlup ederek gruptan lider çıkan millilerin muhtemel rakipleri belli oldu! Sosyal medya ayağa kalktı "Keşke yenilseydik"

22.11.2023 01:26 | Son Güncelleme:
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Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki muhtemel rakipleri belli oldu. Torbaların belli olmasının ardından millilerin yer aldığı 2. torbadaki rakipleri gören futbolseverlerin yorumları ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 8. ve son maçında Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız bu sonuçla EURO 2024'e lider olarak katılmaya hak kazandı.

D Grubu'nun lider olarak tamamlanmasının ardından kuraya 2. torbadan katılmaya hak kazanan Ay-Yıldızlılar'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. A Milli Takım'ın yer aldığı ikinci torbada Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya ve Avusturya yer aldı.

TORBALAR BELLİ OLDU

1'İNCİ TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika

2'İNCİ TORBA: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3'ÜNCÜ TORBA: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

4'ÜNCÜ TORBA: İtalya, Sırbistan, İsviçre, Playoff'tan gelecek 3 takım

"KEŞKE YENİLSEYDİK"

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Torbaların belli olmasının ardından sosyal medya hesabından futbolseverler paylaşımlarda bulunurken, bazı kullanıcılar 2. torbada yer alan takımların 3 ve 4. torbalara göre, daha kolay olduğunu savundu ve "Keşke yenilseydik" ifadelerini kullandı.

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