Galler maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşmüştü! Abdülkerim Bardakcı kameralara yakalandı, taraftardan tepki yağıyor... "Milli takımdan kaçıyor"

A Milli Takım ile Galler'in kozlarını paylaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber geldi. Milli oyuncu, Galler karşısında hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü ve Karadağ maçında cezalı duruma düştü.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Deneyimli futbolcu, üzgün olduğunu belirterek, "Kazanmak istemenin vermiş olduğu anlık adrenalin ile oluşan pozisyonda gördüğüm sarı kartla bir sonraki maçta cezalı duruma düşüp, takım arkadaşlarımın yanında olamayacağım için çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımın, gereken sonucu alıp bizi hak ettiğimiz grup liderliğine taşıyacağına inancım sonsuz. Bu formayı taşımak benim için en büyük gurur" ifadelerini kullandı.

CİHAN ÇANAK KADROYA DAHİL OLDU

Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak ise, A Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı." A Millî Takım, Karadağ ile salı akşamı grubun son maçına çıkacak. Cihan Çanak'ın da maç kadrosunda olması bekleniyor.

HAVAALANINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Cezalı duruma düşmesinin ardından kadrodan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'nın havaalanında çekilen görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu.

KAMPTAN AYRILMASI TEPKİ ÇEKTİ

Kamptan ayrılan ve İstanbul'a dönen Bardakçı'nın kritik Karadağ maçı öncesi takımı yalnız bırakması bazı futbolseverlerin tepkisine neden olurken, bazı kullanıcılar Abdülkerim'in kasti olarak sarı kart gördüğü yorumunda bulundu.

İŞTE O YORUMLAR...