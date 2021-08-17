Game of Thrones'un yıldızları Jason Momoa ve Emilia Clarke’dan kucak kucağa poz

Game of Thrones’un iki yıldızı, Jason Momoa (42) ve Emilia Clarke (34) yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Dizide Khaleesi ve Khal Drogo adlarında bir çifti canlandıran ikili, birlikte çektirdikleri eğlenceli fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

KUCAK KUCAĞA POZ VERDİLER

Jason Momoa, Instagram sayfasında, “Hayatımın Ay’ı. Harikasın, seni daima seveceğim” notunu yazdı.

Neşeli fotoğraflara ikilinin hayranlarından beğeni yorumları yağsa da bazıları Momoa’nın eşinin, bu samimiyeti kıskanacağını söyledi.

Jason Momoa, 80’li yıllarda televizyonun önde gelen yıldızlarından biri olan ve Cosby Ailesi dizisinde yer alan Lisa Bonet ile evli. Momoa 8 yaşındayken TV’de görüp aşık olduğu ve kendisinden 12 yaş büyük olan Lisa Bonet ile 2005’te tanıştı.

Lenny Kravitz’in eski eşi olan ve şarkıcı Zoe Kravitz’in annesi Lisa Bonet ile Jason Momoa 2005’te başlayan ilişkilerini 2017’de evlilikle taçlandırdı. İkilinin şimdi 14 yaşında Lola Iolani adında bir kızı ve 12 yaşında Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha adında bir oğlu bulunuyor.