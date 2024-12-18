Gamze Karaduman'ın yerine gelmişti! Leyla'nın yeni Ferda'sı Buse Sinem İrem son bölümde ortaya çıktı yorum yağdı! 'Gerçekten benziyorlar...'

Yeni sezona damgasını vuran dizilerden bir tanesi olan Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinde geçtiğimiz hafta bir ayrılık yaşanmıştı.

Yeni bölümde görünmeyen Ferda karakterine hayat veren Gamze Karaduman'ın ismi jenerikten silinmişti ve daha sonra oyuncunun diziden sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

BENZERİ BULUNDU FERDA GERİ DÖNDÜ!

Ferda karakterini de Gamze Karaduman'a benzeyen oyuncu Buse Sinem İren'in canlandıracağı öğrenilmişti. Buse Sinem, yeni bölümde Ferda olarak seyirciyle buluştu. Sosyal medyada yeni Ferda ise gündem oldu.