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Leyla dizisinden ayrılmıştı! Gamze Karaduman'ın benzeri bulundu! Ferda karakterini o oyuncu canlandıracak...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
15.12.2024 17:16
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Yeni sezonun dikkat çeken projelerinden biri olan Leyla dizisinde Ferda karakterini canlandıran Gamze Karaduman sağlık problemleri nedeniyle diziden ayrılmıştı. Oyuncuya benzeyen başka bir isim bulundu. Ferda karakterini o oyuncu canlandıracak.

Leyla dizisinden ayrılmıştı! Gamze Karaduman'ın benzeri bulundu! Ferda karakterini o oyuncu canlandıracak...

Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Leyla Hayat Aşk Adalet yeni sezona damgasını vuran dizilerden bir tanesi oldu. Özellikle dizi, Gonca Vuslateri'nin hayat verdiği Nur karakterinin danslarıyla gündeme geliyordu.

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Geçtiğimiz günlerde ise diziyle ilgili şaşırtan bir gelişme yaşanmıştı. Yeni bölümde yer almayan Ferda karakterine hayat veren Gamze Karaduman'ın jenerikten ismi silinmişti ve daha sonra oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

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İsmi jenerikten silindi! Leyla dizisinde şaşırtan ayrılık İsmi jenerikten silindi! Leyla dizisinde şaşırtan ayrılık

OYUNCUNUN BENZERİ BULUNDU!

Bu beklenmedik ayrılığın ardından da Ferda karakterini kimin canlandıracağı merak edildi. Birsen Altuntaş, Gamze Karaduman'a çok benzeyen oyuncu Buse Sinem İren'in Ferda karakterini canlandıracağını açıkladı.

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İren, “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına katılarak dikkatleri üzerine çekmişti ve şu sıralar stand up gösterileri yapıyor.

Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri Cemre Baysel
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