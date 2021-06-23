- Gazi Koşusu Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşecek. Koşuya ilişkin detaylar belli oldu. Yarışseverler konuya ilişkin arama motorlarından araştırma yapmaya başladı. Türk yarışçılığı 1927'den beri Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenleniyor. Peki Gazi Koşusu ne zaman? 95. Gazi Koşusu hangi kanalda ve saat kaçta? İşte ayrıntılar...
95. Gazi Koşusu ne zaman?
95. Gazi Koşusu'nun ne zaman, nerede ve hangi kanalda olacağı yarışseverler tarafından merak ediliyor. Koşu, Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak.
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?
Gazi Koşusunun tarihi değişti. 95. Gazi Koşusu bu sene 26 Haziran 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
95. GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
Saat 17.15'te yapılacak yarış için nefesler tutulacak. Öte yandan Gazi Koşusu, TJK TV'den canlı olarak yarışseverler için yayınlanacak.
GEÇEN YIL KAZANAN CALL TO VICTORY OLDU
94. Gazi Koşusu'nu kazanan "Call To Victory" olmuştu. Jokeyliği Ahmet Çelik yapmıştı. Geçen yıl yarış 2.30.18'lik derece ile kazanıldı.
Koronavirüsün patlak vermesi nedeniyle geçtiğimiz yıl yarış seyircisiz olarak düzenlenmişti.
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