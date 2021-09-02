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Gaziantep, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

02.09.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 4. haftasında konuk edeceği Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Salonda güç ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, daha sonra gruplar halinde gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Tedavisi süren ve saha çalışmalarına başlayan Alexandru Maxim ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Gaziantep, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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